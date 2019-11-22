ЮНЕСКО разработает этические нормы в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государства-члены Государства-члены ЮНЕСКО поручили организации разработать этические нормы в области искусственного интеллекта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на учреждение при ООН

Как пишет агентство, "это было единогласное решение" стран-участниц. За разработку норм проголосовали 193 государства.

Агентство отмечает, что ЮНЕСКО обратится к международным экспертам, которые будут работать в течение 18 следующих месяцев над разработкой этических норм.