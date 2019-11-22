ЮНЕСКО разработает этические нормы в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государства-члены ЮНЕСКО поручили организации разработать этические нормы в области искусственного интеллекта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на учреждение при ООН.
Как пишет агентство, "это было единогласное решение" стран-участниц. За разработку норм проголосовали 193 государства.
Агентство отмечает, что ЮНЕСКО обратится к международным экспертам, которые будут работать в течение 18 следующих месяцев над разработкой этических норм.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай во время открытия генеральной конференции организации, которая проходит с 12 по 27 ноября, выступила за "создание единого видения этических вопросов, связанных с искусственным интеллектом".
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