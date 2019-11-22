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РИА Новости

Земан считает, что НАТО "трусливо капитулировала" в Афганистане

00:18 22.11.2019 (обновлено: 07:01 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЧешский президент Милош Земан
Чешский президент Милош Земан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Чешский президент Милош Земан. Архивное фото
ПРАГА, 22 ноя — РИА Новости. НАТО "трусливо капитулировала" в Афганистане, прекратив переговоры с радикальным движением "Талибан", страна после этого может превратиться в новый международный центр терроризма, считает чешский президент Милош Земан.
В начале сентября Дональд Трамп сообщил, что отменил тайно готовившуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде. Причиной своего решения Трамп назвал теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. В свою очередь, представители талибов, по сообщению телеканала ToloNews, заявили о своем намерении продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана.
"НАТО должна активнее бороться с международным терроризмом, а не освобождать для него позиции, как, например, произошло в Афганистане. Переговоры там были остановлены, и никто не гарантирует, что в будущем они возобновятся", — сказал Земан в эфире TV Barrandov.
По мнению чешского президента, в такой ситуации у "Талибана" есть все возможности для того, чтобы полностью поставить под свой контроль Афганистан и создать из него новый международный террористический центр, финансируемый средствами от продажи наркотиков. "Ведь Афганистан является крупнейшим производителем опиума в мире", — добавил Земан.
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"К сожалению, НАТО все делает для того, чтобы покинуть место своего последнего действия - Афганистан. И это мне видится как капитуляция и трусость, я говорю об этом вслух", — подчеркнул президент Чехии.
В настоящее время в Афганистане находятся 16 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 14 тысяч — американцы.
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Дональд ТрампМилош ЗеманНАТОТалибанСШАБезопасностьВ мире
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