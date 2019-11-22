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РИА Новости

Разведку у российских границ за неделю вели 28 летательных аппаратов

00:16 22.11.2019
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 28 летательных аппаратов, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России не допущено.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
11 октября, 00:11
Разведку у российских границ за неделю вели 29 летательных аппаратов
200022
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Красная звездаРоссияБезопасностьВ мире
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