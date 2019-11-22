Разведку у российских границ за неделю вели 28 летательных аппаратов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 28 летательных аппаратов, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России не допущено.
11 октября, 00:11Разведку у российских границ за неделю вели 29 летательных аппаратов