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РИА Новости

Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре

04:49 22.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре "Олд Вик" в спектакле "4000 миль", сообщает The Guardian.
За эту пьесу Эми Херцог была номинирована на Пулицеровскую премию в 2013 году, а New York Times написала, что такие "правдивые и трогательные произведения появляются раз или два в сезон, если повезет".
Шаламе сыграет главную роль — 21-летнего Лео, который путешествует вместе с лучшим другом по Америке на велосипеде и оказывается в доме его 91-летней бабушки.
Вместе с Тимоти в спектакле примет участие Айлин Эткинс. Режиссером выступит Мэттью Уорчас.
Премьера запланирована на апрель 2020 года.
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