Бег с препятствиями: "Северный поток — 2" откладывается до лета

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Сенатор Тед Круз добивается новых санкций, которые либо задержат ввод СП-2 в эксплуатацию на год, либо вообще остановят его строительство. Способен ли Вашингтон повлиять на сроки завершения проекта и почему вице-премьер Дмитрий Козак говорит, что газопровод запустят только следующим летом, — в материале РИА Новости.

Суда — под санкции

Выступая в среду перед сенатским комитетом по иностранным делам, Тед Круз в очередной раз повторил традиционную мантру о том, что "Северный поток — 2" принесет Москве миллиарды долларов, которые будут "подпитывать российскую агрессию", подорвет энергетическую безопасность Европы и нанесет сокрушительный удар по украинской экономике, лишив Киев доходов от транзита газа.

По мнению сенатора, у Вашингтона есть две возможности. Первый вариант — воспользоваться законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Второй — срочно принять новый закон о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

"В худшем случае санкции задержат "Северный поток — 2" более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим строительство трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация", — подчеркнул Круз, добавив, что это последний шанс остановить СП-2.

Законопроект о санкциях против участников строительства "Северного потока — 2" разработал сам Тед Круз еще в мае. Речь в документе идет о европейских фирмах, которые продают или сдают в аренду "Газпрому" суда-трубоукладчики. Сотрудникам таких компаний грозит запрет на въезд в США, а самим предприятиям — заморозка всех активов на американской территории.

Сенатор уверен, что санкции заставят судовладельцев отказаться от проекта, и строительство застопорится, поскольку собственных судов-трубоукладчиков у России нет. "Если конгресс примет закон, "Северный поток — 2" встанет на месте", — уверен он.

В августе законопроект Круза уже одобрили комитет сената по международным делам и нижняя палата конгресса, однако на этом все закончилось. Теперь сенатор решил реанимировать свое детище. "По прогнозам газопровод будет завершен к январю, так что у нас осталось всего два месяца", — торопит он коллег.

Бумеранг вернется

Эксперты оценивают перспективы законодательной инициативы Круза весьма скептически — прежде всего по политическим причинам. Санкции резко ухудшат и без того напряженные отношения с европейскими партнерами. В первую очередь с Германией, намеренной завершить проект даже вопреки мнению США и некоторых стран Евросоюза.

На прошлой неделе глава "Восточного комитета германской экономики" (ВКНЭ) Оливер Хермес в очередной раз подтвердил жесткую позицию Берлина в этом вопросе. "И газопровод "Северный поток — 2", и транзит газа через Украину нужны Германии для диверсифицированных поставок энергоносителя в Европу", — отметил он, напомнив, что Германия отказывается от энергетики на угле и атоме, из-за чего усиливается значение природного газа.

"Новый газопровод обеспечит нам дополнительный импорт энергоресурсов и позволит стабилизировать цены на них", — добавил Хермес.

В минувший понедельник официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной вообще пригрозил Вашингтону ответными санкциями.

Но даже если бундестаг не решится на это, эффект бумеранга все равно настигнет американцев. Дело в том, что у США тоже нет собственных судов-трубоукладчиков, в случае строительства морских газопроводов им придется обращаться к тем же компаниям. После санкций на сотрудничество с ними можно уже не рассчитывать.

Время ушло

И самое главное: Тед Круз безнадежно опоздал. Тридцатого октября Датское энергетическое агентство сообщило о выдаче разрешения на прокладку "Северного потока — 2" в пределах исключительной экономической зоны страны. Документ вступает в силу через четыре недели — в этот срок его можно оспорить.

Оспаривать решение датчан никто не стал, так что 27 ноября начнется строительство последнего участка "Северного потока — 2". По данным навигационного портала MarineTraffic, суда-трубоукладчики Solitaire и Pioneering Spirit находятся в эстонском порту Мууга и норвежском Кристианссане соответственно. То есть в паре дней хода от места предстоящих работ.

На завершение строительства потребуется около пяти недель. За это время Тед Круз должен добиться одобрения своего законопроекта верхней палатой парламента, а затем — его подписания президентом.

Учитывая, что документ еще даже не внесен в план работы сената, это просто нереально. А после окончания укладки труб санкции против компаний-судовладельцев потеряют всякий смысл.

"Мы, вероятно, дошли до того этапа, когда у России есть ресурсы и возможности завершить строительство, несмотря на наши действия. Санкции не остановят трубопровод", — констатирует первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, которого сенатский комитет по иностранным делам в четверг утвердил в должности нового посла США в России.

Новые препятствия

"Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года", — сообщил вчера вице-премьер России Дмитрий Козак, не уточнив, в каком месяце это произойдет. Ранее эксперты говорили о запуске газопровода весной.

Дело в том, что после завершения строительства необходимо провести серию испытаний, на что уйдет несколько недель. На газопроводе "Сила Сибири", сопоставимом по длине с двумя нитками СП-2, это заняло почти два месяца. Значит, реальный срок ввода в эксплуатацию — март-апрель.

Перенос на середину года, вероятно, связан с тем, что российское правительство ожидает новых препятствий со стороны Дании, от которой требуется еще сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод согласуется с законодательством и техническими стандартами страны.