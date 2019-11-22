В деле об импичменте Трампа прозвучали "взрывные показания"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Разбор полетов в комитете по безопасности конгресса США продолжается, в разгаре публичные слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. С каждым новым свидетелем всплывают скандальные подробности. А заседания все больше напоминают комсомольские собрания в СССР. Что стало известно за две недели открытых слушаний в палате представителей — в материале РИА Новости.

Все по новой

Дело об импичменте длится фактически с сентября, однако формально началось только после голосования в палате представителей 31 октября. До этого свидетели давали показания за закрытыми дверями.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он хотел добиться от украинского лидера Владимира Зеленского расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. "Услугой за услугу" якобы должна была стать обещанная ранее Киеву военная помощь и личная встреча лидеров.

По мнению оппонентов, Трамп, добиваясь расследования против потенциального противника на выборах 2020 года, пытался заставить Украину повлиять на процесс.

Среди свидетелей "демократического обвинения" — дипломаты, очевидцы кулуарных разговоров и сотрудник бюджетного ведомства. В их числе есть и те, кого вызвали по просьбе республиканцев. Правда, главных свидетелей "республиканской защиты" — Хантера Байдена и доносчика, сообщившего о странностях в июльском телефонном разговоре Трампа и Владимира Зеленского, им пригласить не дали.

© AFP 2019 / Drew Angerer Комната для слушаний в Кэннон-Хаус на Капитолийском холме перед началом заседаний по импичменту Дональда Трампа © AFP 2019 / Drew Angerer Комната для слушаний в Кэннон-Хаус на Капитолийском холме перед началом заседаний по импичменту Дональда Трампа

Взрывные показания

Настоящей бомбой в ходе расследования стало выступление посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда 20 ноября. Журналисты назвали показания бывшего бизнесмена-отельера, а вместе с этим одного из самых щедрых спонсоров предвыборной кампании Трампа в 2016-м "драматичными", а самого его — "главной звездой" расследования.

"Мистер (Рудольф. — Прим. ред.) Джулиани (личный адвокат Трампа. — Прим. ред.) требовал "услуги за услугу", чтобы организовать встречу с Владимиром Зеленским, — заявил он в ходе "взрывных показаний". — Джулиани выражал желания главы государства, и мы знали, что эти расследования были важны для президента".

По словам посла, он говорил об этом главе Госдепа Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу, но никто ничего не предпринял. "Все были в курсе дела", — подчеркнул он.

Сондленд отметил, что не знал наверняка о заморозке военной помощи Украине. Он пришел к заключению, что на кону была и помощь, и встреча Зеленского с Трампом, так как другого объяснения задержке он не находил.

"Я был уверен: если Украина как-то продемонстрирует серьезное намерение (начать расследование. — Прим. ред.), то помощь бы разморозили", — продолжил посол. В то же время на вопрос, говорил ли президент США лично ему о каких-либо предварительных условиях для оказания военной помощи Украине, ответил: "Нет".

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд выступает по вопросу импичмента Дональда Трампа © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд выступает по вопросу импичмента Дональда Трампа

Примечательно, что многое из рассказанного комитету в этот раз ранее посол "вспомнить не мог". Память вернулась после того, как показания в открытом режиме дали другие свидетели. Например, Дэвид Холмс, советник по политическим делам посольства США на Украине. Он заявил, что лично слышал, как Сондленд говорил с Трампом по телефону о расследовании. Трамп говорил очень громко, так что было слышно находящимся рядом людям, а посол гримасничал и отводил трубку от уха.

При этом выражения собеседников, по словам Холмса, были "красочными". В какой-то момент Сондленд заявил Трампу, что Зеленский "любит его задницу". На вопрос шефа, начнет ли украинский лидер расследование, посол якобы ответил "да", добавив, что Зеленский сделает все, что пожелает Трамп. По словам советника, речь шла именно о Байдене.

Однако Сондленд на этот раз продолжил утверждать, что не имел понятия о расследовании в отношении бывшего вице-президента и его сына, а говорил только о разбирательстве дела компании Burisma, где Хантер Байден был одним из руководителей.

Сам Трамп прокомментировал заявления дипломата практически сразу. Не дожидаясь вопросов от журналистов, он процитировал Сондленда, который в это время еще давал показания: "Когда он спрашивал напрямую президента о том, чего он хочет от Киева, Трамп ответил: "Я ничего не хочу от Украины, ничего. Не хочу услуги за услугу. Скажите Зеленскому, пусть поступает правильно".

Всего допрос длился около шести часов и был таким ярким, что породил множество мемов в соцсетях.

If you missed Sondland's opening testimony on 45 & the State Dept—here's a summary.#SondlandTestimony pic.twitter.com/fYwZI65N2n — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) November 20, 2019

Трамп — никогда

Страсти кипели на Капитолийском холме и днем ранее, 19 ноября. Перед комитетом выступал подполковник армии США, выходец с Украины Александр Виндман. Он лично слышал разговор 25 июля, посчитал его содержание возмутительным и доложил вышестоящему начальству.

Представитель республиканского меньшинства в конгрессе Девин Нуньес пытался выяснить, не знает ли Виндман, кто был доносчиком, однако тот настоял, что не имеет об этом понятия.

Подполковник готовил основные тезисы для разговора Трампа с Зеленским, на которые, как правило, опираются во время беседы. Среди них, по его словам, была и проблема коррупции на Украине. Однако говорилось лишь о расследовании одного конкретного — предположительно, коррупционного — дела Байденов.

Не обошлось без провокаций. Республиканцы поставили под вопрос верность Виндмана своей второй родине, когда выяснилось, что украинские власти предлагали ему должность министра обороны Украины. "Не знаю, было ли это всерьез, я не такой уж высокопоставленный военный", — пояснил он. На инсинуации относительно его лояльности Соединенным Штатам он ответил: "Я американец. Я приехал сюда, когда еще ходить не умел. Вся эта ситуация скорее комичная".

Затем представитель республиканцев Джим Химс спросил свидетеля, не принадлежит ли он к "движению сопротивления президенту" Трампу Never Trump ("Трамп — никогда"). Виндман отверг предположение.

Во второй половине дня выступали бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер и бывший советник президента по делам России и Европы Тим Моррисон.

© REUTERS / Loren Elliott Подполковник армии США Александр Виндман в перерыве между слушаниями по импичменту Дональда Трампа © REUTERS / Loren Elliott Подполковник армии США Александр Виндман в перерыве между слушаниями по импичменту Дональда Трампа

Показания Волкера несколько отличались от тех, что он давал ранее в закрытом режиме. В прошлом месяце он отрицал, что на встрече американских и украинских чиновников в Белом доме 10 июля упоминалось расследование против Байдена.

Теперь же он заявил, что бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон прервал встречу, когда присутствовавший на ней Гордон Сондленд заговорил о расследовании.

При этом и Волкер, и Моррисон указывали на посла США в Евросоюзе как на центральную фигуру в заморозке военной помощи Киеву, а сами пытались отстраниться от причастности к делу, отмечали наблюдатели.

Волкер, в отличие от других, считает, что начало расследования не было условием для встречи двух лидеров: "Я бы сказал, что это был нюанс, но, думаю, он помог бы договориться о встрече".

Женщина — плохие новости

Первая неделя слушаний запомнилась выступлением Мари Йованович, бывшего посла США на Украине. Ее сняли с должности весной 2019 года, на два месяца раньше срока. В Киеве, как она сообщила, ее предупреждали, что нужно "держать ухо востро", так как она была "помехой бизнес-интересам подельников Джулиани в стране".

Показания Йованович считаются одним из главных козырей демократов против Трампа. По ней "прошлись" оба президента в скандальном телефонном разговоре. Трамп назвал ее "плохими новостями" для нового украинского лидера. Тот в ответ посетовал, что Йованович не очень его жаловала и предпочитала ему Петра Порошенко.

"Я была просто в шоке, когда увидела расшифровку разговора, — и оттого, что в нем фигурировала я, — рассказала Йованович. — Человек, который был рядом, когда я это читала, сказал, что на мне в тот момент лица не было. Мне кажется, у меня даже была на это физическая реакция".

Она выступала перед комитетом больше шести часов и детально описала кампанию, которую проводил на Украине Рудольф Джулиани, чтобы добиться от Киева "политически мотивированного расследования".

© AP Photo / Andrew Harnik Бывший посол США в Украине Мари Йованович перед дачей показаний по вопросу импичмента Дональда Трампа © AP Photo / Andrew Harnik Бывший посол США в Украине Мари Йованович перед дачей показаний по вопросу импичмента Дональда Трампа

Кроме того, она раскритиковала руководство Госдепа, не защитившего ее от нападок Трампа и позволившего снять с должности раньше времени. По ее словам, она стала жертвой клеветы неких коррупционных элементов на Украине, а Госдеп отказался выпустить заявление в ее защиту, так как его мог оспорить Трамп. На вопрос, как именно он мог это сделать, она ответила, что опасения касались публикаций президента в твиттере.

И действительно, пока она давала показания, Трамп писал в своей любимой соцсети о "заслугах" свидетельницы: "Куда бы ни пришла Мари Йованович, там все шло плохо. Она начала в Сомали, и как там все развернулось?"

Неожиданная заморозка

В комитет также пригласили Марка Сэнди из Административно-бюджетного управления США. Именно его подпись, со слов другого свидетеля, значилась под документами, которые задержали отправку военной помощи Украине.

Всего комитет вызвал на допрос четырех сотрудников управления. Однако трое из них — политические назначенцы. Это значит, что как сотрудники администрации они — по требованию Белого дома — могут игнорировать повестки. Сэнди — пока первый и единственный свидетель, непосредственно связанный с бюджетным ведомством. Кроме того, он — в отличие от остальных — давал показания в закрытом режиме.

Судя по всему, рассказал он немного и конкретных деталей не раскрыл. По словам источников, он сообщил, что задержка бюджетных средств, предназначенных на военную помощь другой стране, — крайне странное явление.

О том, что такие действия могут нарушать федеральный закон о бюджете и контроле за его изъятием, он также докладывал руководству. Об ответной реакции он не рассказал.

© REUTERS / Erin Scott Посол Билл Тейлор дает показания на слушаниях по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа © REUTERS / Erin Scott Посол Билл Тейлор дает показания на слушаниях по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа

Дипломаты обвинения

Несколько любопытных фактов комитету раскрыли и другие свидетели.

О существовании некоего "параллельного канала американской внешней политики" конгрессменам в первый день слушаний, 13 ноября, сообщил Билл Тейлор, посол США в Киеве в 2006-2009 годах.

Об этом, впрочем, многие уже догадывались, особенно после того, как неоднократно упоминались личные контакты адвоката Трампа Руди Джулиани с украинскими властями.

О том, что Джулиани вмешивался в дела американской поддержки Украины в обход официальных двусторонних связей, поведал также Джордж Кент — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. По его мнению, целью адвоката было "добиться политически мотивированных расследований".

После трансляции заседания дипломат стал объектом насмешек со стороны телеканала Fox News, который считают прореспубликанским. Корреспонденты обратили особое внимание на большую бутылку воды, из которой тот пил во время заседания. "Он пьет так много воды, — отметил ведущий. — Рыбы так много не пьют. Смотрите, он все заседание пьет". Его коллега добавила: "Он что, на беговой дорожке? Что это вообще за бутылка?"

Наблюдателям такие замечания показались свидетельством бессилия республиканцев и желанием ухватиться за любую мелочь, чтобы дискредитировать свидетелей.

Успеть до Рождества

Когда все свидетели будут опрошены, комитет по разведке подготовит отчет и рекомендации по итогам. Их он передаст комитету по юриспруденции, который изучит эти и другие связанные с расследованием документы и подготовит статьи импичмента. Затем материалы вынесут на голосование в палату представителей.