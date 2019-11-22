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РИА Новости

Лучшие фото недели: ледяной заплыв, светящаяся скульптура и "отец лебедей"

11:04 22.11.2019 (обновлено: 12:16 22.11.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участницы финала конкурсов "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

Участницы финала конкурсов красоты Российская Красавица 2019, Топ Модель России 2019 и Топ Модель PLUS 2019
1 из 30

Участницы финала конкурсов "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанк

Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента в Тбилиси.

Акции протеста в Тбилиси
2 из 30

Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента в Тбилиси.

© Sputnik / Александр Шаламов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" 11-го ежегодного инвестиционного форума "Россия зовет!".

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Мосты над волнами деглобализации 11-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт!, проходящего на площадке Центра международной торговли
3 из 30

Президент Владимир Путин на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" 11-го ежегодного инвестиционного форума "Россия зовет!".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с показательным номером на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на показательных выступлениях V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
4 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с показательным номером на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Члены центра холодового плавания "Мегаполюс" готовятся к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде на Енисее при 20-градусном морозе.

Тренировка и подготовка к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде членов центра холодового плавания Мегаполюс в реке Енисее при температуре воздуха ниже минус 20 градусов в Красноярске
5 из 30

Члены центра холодового плавания "Мегаполюс" готовятся к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде на Енисее при 20-градусном морозе.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Модели на показе весенне-летней коллекции литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе.

Модели во время показа коллекции весна-лето 2020 литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе, Литва
6 из 30

Модели на показе весенне-летней коллекции литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Эль-Альто.

Сторонники бывшего президента Эво Моралеса в Эль-Альто, Боливия
7 из 30

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Эль-Альто.

© AP Photo / Natacha Pisarenko
© AFP 2019 / Jim Watson

Большая панда Bei Bei в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.

Большая панда Bei Bei в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия
8 из 30

Большая панда Bei Bei в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.

© AFP 2019 / Jim Watson
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Афинах, посвященная 46-летию восстания студентов Политехнического университета против военной хунты "черных полковников".

Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
9 из 30

Акция протеста в Афинах, посвященная 46-летию восстания студентов Политехнического университета против военной хунты "черных полковников".

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© REUTERS / Goran Tomasevic

Участники антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.

Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
10 из 30

Участники антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AFP 2019 / Sajjad Hussain

Школьники выглядывают в окно повозки велорикши в старых кварталах Нью-Дели.

Школьники в старых кварталах Нью-Дели
11 из 30

Школьники выглядывают в окно повозки велорикши в старых кварталах Нью-Дели.

© AFP 2019 / Sajjad Hussain
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спортсмены перед стартом гонки на открытом чемпионате Новосибирской области по парусному спорту в классе "Буер DN".

Соревнования по буерному спорту в Новосибирске
12 из 30

Спортсмены перед стартом гонки на открытом чемпионате Новосибирской области по парусному спорту в классе "Буер DN".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
13 из 30

Владимир Путин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кафе и пришвартованные баржи в Новосибирске.

Пришвартованные баржи и кафе на реке Оби в Новосибирске
14 из 30

Кафе и пришвартованные баржи в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки казанского УНИКСа выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК УНИКС и БК "Нанте 92".

Девушки из группы поддержки БК УНИКС выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20
15 из 30

Девушки из группы поддержки казанского УНИКСа выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК УНИКС и БК "Нанте 92".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2019 / dpa/Axel Heimken

"Отец лебедей" Олаф Нис собирает птиц на зимовку в Гамбурге.

Отец лебедей Олаф Нис собирает птиц на зимовку в городе Гамбург
16 из 30

"Отец лебедей" Олаф Нис собирает птиц на зимовку в Гамбурге.

© AFP 2019 / dpa/Axel Heimken
© REUTERS / Ranita Roy

Люди проходят мимо горящего мусора в Калькутте.

Люди проходят мимо горящего мусора в Калькутте, Индия
17 из 30

Люди проходят мимо горящего мусора в Калькутте.

© REUTERS / Ranita Roy
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Площадь Сан-Марко в Венеции во время наводнения.

На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
18 из 30

Площадь Сан-Марко в Венеции во время наводнения.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© AFP 2019 / Atta Kenare

Женщина идет вдоль расписанной стены в Тегеране.

Женщина проходит мимо расписанной стены в Тегеране, Иран
19 из 30

Женщина идет вдоль расписанной стены в Тегеране.

© AFP 2019 / Atta Kenare
© AP Photo / Ng Han Guan

Полиция во время протестов в Гонконге.

Протесты в Гонконге
20 из 30

Полиция во время протестов в Гонконге.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Charles Platiau

Светящаяся скульптура на фестивале огней Ocean en voie d’illumination в Париже.

Светящаяся скульптура на фестивале огней Ocean en voie d’illumination в Париже
21 из 30

Светящаяся скульптура на фестивале огней Ocean en voie d’illumination в Париже.

© REUTERS / Charles Platiau
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции Одинцово.

Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
22 из 30

Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции Одинцово.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Getty Images / Harry How

Легкоатлетка Сэнди Моррис во время съемки американской команды к Олимпиаде 2020 года.

Легкоатлетка Сэнди Моррис во время съемки американской команды к Олимпиаде 2020
23 из 30

Легкоатлетка Сэнди Моррис во время съемки американской команды к Олимпиаде 2020 года.

© AFP 2019 / Getty Images / Harry How
© AFP 2019 / KCNA VIA KNS

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военнослужащими Военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии во время учений.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военнослужащими военно-воздушных и противовоздушные сил Корейской народной армии во время учений
24 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военнослужащими Военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии во время учений.

© AFP 2019 / KCNA VIA KNS
© AFP 2019 / Elvis Barukcic

Нелегальные мигранты в палаточном лагере на окраине города Бихач в Боснии и Герцеговине.

Нелегальные мигранты в палаточном лагере на окраине города Бихач в Боснии и Герцеговине
25 из 30

Нелегальные мигранты в палаточном лагере на окраине города Бихач в Боснии и Герцеговине.

© AFP 2019 / Elvis Barukcic
© AFP 2019 / Loic Venance

Акция протеста в Париже, приуроченная к первой годовщине движения "желтых жилетов".

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
26 из 30

Акция протеста в Париже, приуроченная к первой годовщине движения "желтых жилетов".

© AFP 2019 / Loic Venance
© AP Photo / Altaf Qadri

Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время митинга в Нью-Дели.

Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время протеста в Нью-Дели
27 из 30

Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время митинга в Нью-Дели.

© AP Photo / Altaf Qadri
© AP Photo / Josie Lepe

Девушки из группы поддержки "Сан-Франциско Форти Найнерс" перед матчем НФЛ.

Девушки из группы поддержки Сан-Франциско Форти Найнерс перед матчем НФЛ между Сан-Франциско Форти Найнерс и Аризона Кардиналс
28 из 30

Девушки из группы поддержки "Сан-Франциско Форти Найнерс" перед матчем НФЛ.

© AP Photo / Josie Lepe
© AFP 2019 / Hussein Faleh

Демонстранты во время акции протеста в Басре.

Демонстранты во время акция протеста в иракском городе Басра
29 из 30

Демонстранты во время акции протеста в Басре.

© AFP 2019 / Hussein Faleh
© AFP 2019 / Alexander Nemenov

Голуби в туманный день в Москве.

Голуби в туманный день в Москве
30 из 30

Голуби в туманный день в Москве.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
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