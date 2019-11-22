Лучшие фото недели: ледяной заплыв, светящаяся скульптура и "отец лебедей"

Участницы финала конкурсов "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Участницы финала конкурсов "Российская красавица 2019", "Топ-модель России 2019" и "Топ-модель PLUS 2019".
Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента в Тбилиси.
Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у здания парламента в Тбилиси.
Президент Владимир Путин на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" 11-го ежегодного инвестиционного форума "Россия зовет!".
Президент Владимир Путин на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" 11-го ежегодного инвестиционного форума "Россия зовет!".
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с показательным номером на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с показательным номером на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Члены центра холодового плавания "Мегаполюс" готовятся к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде на Енисее при 20-градусном морозе.
Члены центра холодового плавания "Мегаполюс" готовятся к зимним соревнованиям по плаванию в открытой воде на Енисее при 20-градусном морозе.
Модели на показе весенне-летней коллекции литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе.
Модели на показе весенне-летней коллекции литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса в Вильнюсе.
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Эль-Альто.
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Эль-Альто.
Большая панда Bei Bei в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.
Большая панда Bei Bei в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.
Акция протеста в Афинах, посвященная 46-летию восстания студентов Политехнического университета против военной хунты "черных полковников".
Акция протеста в Афинах, посвященная 46-летию восстания студентов Политехнического университета против военной хунты "черных полковников".
Участники антиправительственной акции в столице Чили Сантьяго.
Школьники выглядывают в окно повозки велорикши в старых кварталах Нью-Дели.
Школьники выглядывают в окно повозки велорикши в старых кварталах Нью-Дели.
Спортсмены перед стартом гонки на открытом чемпионате Новосибирской области по парусному спорту в классе "Буер DN".
Спортсмены перед стартом гонки на открытом чемпионате Новосибирской области по парусному спорту в классе "Буер DN".
Владимир Путин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.
Владимир Путин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру.
Кафе и пришвартованные баржи в Новосибирске.
Девушки из группы поддержки казанского УНИКСа выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК УНИКС и БК "Нанте 92".
Девушки из группы поддержки казанского УНИКСа выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК УНИКС и БК "Нанте 92".
"Отец лебедей" Олаф Нис собирает птиц на зимовку в Гамбурге.
Люди проходят мимо горящего мусора в Калькутте.
Площадь Сан-Марко в Венеции во время наводнения.
Площадь Сан-Марко в Венеции во время наводнения.
Женщина идет вдоль расписанной стены в Тегеране.
Полиция во время протестов в Гонконге.
Полиция во время протестов в Гонконге.
Светящаяся скульптура на фестивале огней Ocean en voie d’illumination в Париже.
Светящаяся скульптура на фестивале огней Ocean en voie d’illumination в Париже.
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции Одинцово.
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции Одинцово.
Легкоатлетка Сэнди Моррис во время съемки американской команды к Олимпиаде 2020 года.
Легкоатлетка Сэнди Моррис во время съемки американской команды к Олимпиаде 2020 года.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военнослужащими Военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии во время учений.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военнослужащими Военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской народной армии во время учений.
Нелегальные мигранты в палаточном лагере на окраине города Бихач в Боснии и Герцеговине.
Нелегальные мигранты в палаточном лагере на окраине города Бихач в Боснии и Герцеговине.
Акция протеста в Париже, приуроченная к первой годовщине движения "желтых жилетов".
Акция протеста в Париже, приуроченная к первой годовщине движения "желтых жилетов".
Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время митинга в Нью-Дели.
Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время митинга в Нью-Дели.
Девушки из группы поддержки "Сан-Франциско Форти Найнерс" перед матчем НФЛ.
Девушки из группы поддержки "Сан-Франциско Форти Найнерс" перед матчем НФЛ.
Демонстранты во время акции протеста в Басре.
Голуби в туманный день в Москве.