Гонконгские беспорядки могут перекинуться на Сингапур и Индию

Вопрос в том, кто как к этому относится. В США на этих днях сенат принял Акт о демократии и правах человека в Гонконге, вызвавший протест китайского парламента . Понятно, что если где-то в Китае кто-то протестует и парализует в процессе целый город, то для американской элиты это борьба не иначе как за демократию и права человека.

Но вот есть брат-близнец Гонконга, то есть Сингапур. И оказывается, там как высшее руководство, так и многие прочие совершенно не в восторге от протестов в Гонконге.

И Сингапур, и Гонконг населены в основном китайцами. И тот, и другой — важные мировые финансовые и деловые центры. Разница в том, что первый — независимое государство, заметим — считающееся в Азии очень прозападным, а второй — особый административный район Китая.

И вот премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун отвечает на вопрос на конференции мировых лидеров, проводившейся одной из медиаструктур семьи Форбсов, и говорит следующее: гонконгские протестующие выдвинули пять требований, не подлежащих обсуждению, и цель их — унизить городскую администрацию. Более того, добавляет он, демонстранты даже не знают, в чем заключается их конечная цель (получается, добавим, протест ради протеста). В такой ситуации надеяться на хороший исход событий не стоит.

А спрашивали премьера Ли об этом потому, что уже не первую неделю вся Азия только и обсуждает, не начнутся ли студенческие и прочие протесты уже в Сингапуре. Дело в том, что сингапурское экономическое чудо выдохлось , внутри общества ощущается протестный заряд. Так что местные эксперты анализируют происходящее в тандеме, учитывая сходство двух территорий.

Какие и против чего могут быть протесты в Сингапуре? Еще в конце 80-х по уровню жизни эта бывшая британская колония обогнала Великобританию и с тех пор остается в той же позиции в мировых рейтингах. В Сингапуре 90% населения владеют собственными домами и квартирами, по всем статьям это недосягаемый образец для соседей и не только для них…

Но в этом году прирост экономики может составить менее одного процента, а это считается грозным признаком. Сингапурские социологи говорят, что более половины опрошенных не ожидают улучшения своего финансового положения, четыре пятых признают, что их зарплаты не дотягивают до уровня расходов. Студенты недовольны тем, что им приходится жить с родителями, то есть 90% домовладельцев — это семьи, а не отдельные и очень молодые люди.

Экономика в этом году произведет "всего-то" столько же, сколько и в прошлом? А что, в прошлом году им было плохо там, в этой богатейшей стране? Кстати, в Гонконге примерно такая же ситуация — он ведь рос в прошлом столетии рекордными темпами вместе с Сингапуром. Единственное отличие — в жилищном вопросе, который в Гонконге выглядит куда хуже.

То есть причина массового общественного расстройства в том, что новому поколению не гарантировано ежегодное улучшение ситуации, а не в том, что жизнь его стала хуже. Этот феномен мышления считают причиной бунтов в Гонконге и возможных аналогичных волнений в Сингапуре. Заметим, что и там, и там речь идет о детях благополучного среднего класса, а не каких-то бедствующих слоях общества.

Происходит что-то важное и неприятное, но дать имя этому явлению пока что трудно. Однако видно, что оно прослеживается далеко не только в Восточной и Юго-Восточной Азии. Как, например, насчет США, где именно университеты становятся гнездами невиданно агрессивной активности по любому поводу — против "расизма", против "уничтожения планеты", против чего угодно, лишь бы протестовать? И уже во вторую очередь к студентам присоединяются прочие недовольные, как в Гонконге.

А есть еще Индия, которая почти ничем не похожа на США, Гонконг или Сингапур. Но и там недавно была серия студенческих бунтов по самым разным поводам.

И вот в Индии в дискуссиях о причинах протестов всплыла одна интересная мысль. Ее высказал оппонент правительства, человек, который это правительство обвиняет, по сути, в провокации . По версии автора, случился своего рода заговор: поднять плату за обучение в лучшем университете Индии сразу на 300%, спровоцировать этим бунты и погромы — и все для того, чтобы отдать управление образованием в руки национальных сил, защитников индуистских ценностей и так далее.

"Студенческие движения обладают трансформирующей революционной силой на протяжении всей человеческой истории <…> Так растит нашу молодежь общественная и образовательная система — оспаривать статус-кво, если он несправедлив, создавать либеральный порядок, гнаться за идеалами, не запачканными политиками, и делать это бескомпромиссно. Вот почему студенты свергали режимы по всему миру", — пишет оппозиционный автор.