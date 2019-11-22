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РИА Новости

Гонконгские беспорядки могут перекинуться на Сингапур и Индию

08:00 22.11.2019
8274
© REUTERS / Tyrone Siu/File PhotoПротестующие бросают "коктейли Молотова" в полицейские машины возле Гонконгского политехнического университета, 17 ноября 2019 года
Протестующие бросают коктейли Молотова в полицейские машины возле Гонконгского политехнического университета, 17 ноября 2019 года
© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Хронические протесты в Гонконге все реже называют массовыми, теперь в ходу чаще слово "студенческие", что вполне соответствует реальности. Взятый недавно штурмом кампус местного политехнического университета, похоже, действительно был эпицентром беспорядков, включая запасенные там несколько тысяч бутылок с горючей жидкостью.

Вопрос в том, кто как к этому относится. В США на этих днях сенат принял Акт о демократии и правах человека в Гонконге, вызвавший протест китайского парламента. Понятно, что если где-то в Китае кто-то протестует и парализует в процессе целый город, то для американской элиты это борьба не иначе как за демократию и права человека.

Но вот есть брат-близнец Гонконга, то есть Сингапур. И оказывается, там как высшее руководство, так и многие прочие совершенно не в восторге от протестов в Гонконге.
И Сингапур, и Гонконг населены в основном китайцами. И тот, и другой — важные мировые финансовые и деловые центры. Разница в том, что первый — независимое государство, заметим — считающееся в Азии очень прозападным, а второй — особый административный район Китая.
Акция протеста в Гонконге
20 ноября, 09:12Сказано в эфире
"Распадающийся мир". Политолог о "гонконгском законе" СШАСенат США поддержал законопроект о "защите прав человека" в Гонконге. Какое Вашингтон имеет к этому отношение? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил политолог Леонид Крутаков.
И вот премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун отвечает на вопрос на конференции мировых лидеров, проводившейся одной из медиаструктур семьи Форбсов, и говорит следующее: гонконгские протестующие выдвинули пять требований, не подлежащих обсуждению, и цель их — унизить городскую администрацию. Более того, добавляет он, демонстранты даже не знают, в чем заключается их конечная цель (получается, добавим, протест ради протеста). В такой ситуации надеяться на хороший исход событий не стоит.
А спрашивали премьера Ли об этом потому, что уже не первую неделю вся Азия только и обсуждает, не начнутся ли студенческие и прочие протесты уже в Сингапуре. Дело в том, что сингапурское экономическое чудо выдохлось, внутри общества ощущается протестный заряд. Так что местные эксперты анализируют происходящее в тандеме, учитывая сходство двух территорий.
Какие и против чего могут быть протесты в Сингапуре? Еще в конце 80-х по уровню жизни эта бывшая британская колония обогнала Великобританию и с тех пор остается в той же позиции в мировых рейтингах. В Сингапуре 90% населения владеют собственными домами и квартирами, по всем статьям это недосягаемый образец для соседей и не только для них…
Но в этом году прирост экономики может составить менее одного процента, а это считается грозным признаком. Сингапурские социологи говорят, что более половины опрошенных не ожидают улучшения своего финансового положения, четыре пятых признают, что их зарплаты не дотягивают до уровня расходов. Студенты недовольны тем, что им приходится жить с родителями, то есть 90% домовладельцев — это семьи, а не отдельные и очень молодые люди.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
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Экономика в этом году произведет "всего-то" столько же, сколько и в прошлом? А что, в прошлом году им было плохо там, в этой богатейшей стране? Кстати, в Гонконге примерно такая же ситуация — он ведь рос в прошлом столетии рекордными темпами вместе с Сингапуром. Единственное отличие — в жилищном вопросе, который в Гонконге выглядит куда хуже.
То есть причина массового общественного расстройства в том, что новому поколению не гарантировано ежегодное улучшение ситуации, а не в том, что жизнь его стала хуже. Этот феномен мышления считают причиной бунтов в Гонконге и возможных аналогичных волнений в Сингапуре. Заметим, что и там, и там речь идет о детях благополучного среднего класса, а не каких-то бедствующих слоях общества.
Происходит что-то важное и неприятное, но дать имя этому явлению пока что трудно. Однако видно, что оно прослеживается далеко не только в Восточной и Юго-Восточной Азии. Как, например, насчет США, где именно университеты становятся гнездами невиданно агрессивной активности по любому поводу — против "расизма", против "уничтожения планеты", против чего угодно, лишь бы протестовать? И уже во вторую очередь к студентам присоединяются прочие недовольные, как в Гонконге.
А есть еще Индия, которая почти ничем не похожа на США, Гонконг или Сингапур. Но и там недавно была серия студенческих бунтов по самым разным поводам.
И вот в Индии в дискуссиях о причинах протестов всплыла одна интересная мысль. Ее высказал оппонент правительства, человек, который это правительство обвиняет, по сути, в провокации. По версии автора, случился своего рода заговор: поднять плату за обучение в лучшем университете Индии сразу на 300%, спровоцировать этим бунты и погромы — и все для того, чтобы отдать управление образованием в руки национальных сил, защитников индуистских ценностей и так далее.
Полицейский во время акции протеста в Гонконге. 13 ноября 2019
13 ноября, 04:55
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"Студенческие движения обладают трансформирующей революционной силой на протяжении всей человеческой истории <…> Так растит нашу молодежь общественная и образовательная система — оспаривать статус-кво, если он несправедлив, создавать либеральный порядок, гнаться за идеалами, не запачканными политиками, и делать это бескомпромиссно. Вот почему студенты свергали режимы по всему миру", — пишет оппозиционный автор.
А что если предположить, что причина студенческих и прочих волнений молодежной части среднего класса кроется не в каких-то невыносимых трудностях и даже не в странной уверенности, что каждое поколение должно жить богаче предыдущего? Что если и правда существует какой-то глобалистский и разными силами активно насаждаемый образовательный стандарт — не по всему миру, к счастью, — суть которого в том, чтобы делать из студентов бунтовщиков и разрушителей, раз за разом ломающих общество вместо того, чтобы вести его к дальнейшему процветанию?
1906131227
Обсудить 9
Сингапур (страна)ГонконгАзияИндияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Это всё описывается одним словом: "Зажрались!"
22 ноября, 09:00
Ильяс Димиров
2600003
Революция - всегда актуальна. А студенты - всегда молоды)
22 ноября, 08:55
rsrob surfrost
2000123
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