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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными

12:02 22.11.2019 (обновлено: 12:46 22.11.2019)
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© Depositphotos / funny_catsКошка собралась в отпуск
Кошка собралась в отпуск
© Depositphotos / funny_cats
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, отправляются ли они в поездки вместе с домашними животными, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1185 пользователей и выяснили, что 39% из них берут с собой в отпуск своих питомцев. Причем 80% из них делают это примерно раз в год, а 4% — минимум два раза в месяц.
Больше трети опрошенных (35%) испытывали сложности при путешествии с животными. Некоторые отмечают, что им не ясны правила перевозок, или домашние любимцы не укладываются в установленные авиакомпаниями стандарты. Кроме того, такая поездка обходится недешево, поскольку нужно доплачивать за провоз и приобретать специальную переноску, рассказали пользователи.
61% туристов на период отпуска оставляют животных дома. Больше половины из них (51%) боится, что перелет окажется для питомца слишком большим стрессом. 30% считают, что такая поездка не будет комфортна всем ее участникам. У 12% просто нет необходимости брать животное с собой: они всегда находят тех, кто присмотрит за ним, пока хозяева в отъезде. 5% путешественников считают, что тур выйдет слишком дорогим, а 2% не хотят проходить процедуру оформления документов.
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