Главред Bubble Роман Котков: время недооценивать комиксы давно прошло

Крупнейшее в России издательство, которое занимается созданием оригинальных комиксов, Bubble Comics существует с 2011 года. За это время его авторы создали целую вселенную историй на любой вкус – поклонники следят за приключениями в сериях "Майор Гром", "Бесобой", "Инок" и многих других. В интервью РИА Новости главный редактор Bubble Comics Роман Котков рассказал о том, почему аудитория комиксов постоянно увеличивается, когда художник Дэдпула нарисует выпуск про Игоря Грома и как первая экранизация российского комикса может перевернуть игру в сфере развлекательного кино. Беседовала Валерия Высокосова.

— Насколько я знаю, вы являетесь единственным издательством в России, которое создает оригинальный контент…

— Подобных издательств в России становится все больше, но на такую регулярность, как у нас, действительно пока никто не вышел. Мы ежемесячно выдаем комиксный контент, как большие издательства в Америке – Marvel и DC. Мы хотели, чтобы ежемесячно читатель получал от нас какую-то часть истории, а дальше чтение затягивало его, как сериал, когда хочется все больше и больше. Правда, чтобы такое успевать, нужно очень много сил, и вся команда потихоньку "умирает" в дедлайнах.

— Насколько тяжело выдавать оригинальные истории с такой периодичностью?

— Не буду отрицать, тяжело, мы этим с 2011 года занимаемся. Мало кто представляет, что нужно для создания полноценного комикса. Комикс — это творение и сценариста, и художника, и колориста, и верстальщика, который расставляет бабблы с текстом, и дизайнера, который оформляет обложку и все, что внутри, и редактора, который следит, чтобы история развивалась в рамках вселенной, гармонично и грамотно. Комикс – большая командная работа. У нас был момент, когда одновременно выходило около девяти серий ежемесячно, это было действительно тяжеловато. Но мы справляемся, дедлайны закаляют и тренируют людей, а у нас, к счастью, есть команда настоящих профессионалов, которые умеют работать в срок.

— А хватает ли вам, в принципе, сил и мощностей, чтобы работать в таком режиме?

— У нас есть штатные сотрудники, которые делают основные серии издательства – "Бесобой", "Игорь Гром", "Эсклибриум". Кроме того, мы работаем над большим количеством проектов параллельно с основными, и вот уже их мы делаем либо с основными художниками, либо с фрилансерами. В России множество талантливых авторов и иллюстраторов — мы их привлекаем, чтобы делать экспериментальные проекты. Недавно мы сделали книжку "Майор Гром 1939", которая рассказывает о том, что случилось бы, если бы персонаж Игоря Грома жил в 1939 году. Она больше юмористическая, похожая на старые комиксы, немного отдает старым Бэтменом. Такие проекты мы хотим делать дальше, поскольку они для нас новые и могут привлечь новую аудиторию. При этом мы стараемся развивать и нашу вселенную, как только можем.

— Я бы хотела вернуться к первому вопросу и несколько его расширить. Когда вы начинали, у вас на рынке практически не было конкурентов. Как вам жилось в такой среде? Что вас мотивировало?

— Нам нужно было достучаться до аудитории, понять, что им это вообще нужно – комикс-культура в стране, и понять, смогут ли они потреблять регулярный контент. Первые выпуски нашего издательства продавались в метро по очень низкой цене, чтобы именно завоевать читателей. Сейчас мы тоже это делаем — посредством нового приложения, например, или выступая на конвентах и фестивалях. Мы продолжаем идти вперед, не останавливаясь.

— Как вы вообще видите своего читателя?

— У комиксов очень многогранная аудитория. Сейчас потихоньку начинает доминировать женская аудитория, и это очень круто. Девушки увлекаются иногда гораздо сильнее ребят. Сейчас аудитория у нас 50 на 50, и женская половина невероятно активна. Если говорить в общем, то у нас достаточно молодая аудитория — с 14 до 35 лет, но я знаю и куда более взрослых людей, которые сейчас скупают комиксы, обложки, раритетные издания. Аудитория комиксов широка, и она постоянно увеличивается, за счет в том числе тотального господства кинокомиксов в прокате. Я надеюсь, что и мы со своим фильмом "Майор Гром" на это повлияем.

— Одна из больших тем сегодняшнего дня это потребление легального контента. Страдаете ли вы от пиратства в интернете?

— Мне кажется, сейчас все развивается в правильном и прогрессивном ключе — пиратского контента потребляют все меньше, а легальных платформ становится больше. Меня лично пиратство задевало какое-то время. Наши первые выпуски доступны в интернете бесплатно, мы сделали это специально, чтобы люди имели возможность ознакомиться с историями, но пользователи все равно шли на торренты и скачивали их там. И там же пользователи от всей души благодарили пиратов за то, что они "давали им возможность читать русские комиксы". Это, конечно, слегка выводило из равновесия… Но в последнее время торрентов стало намного меньше. Мы выпустили приложение Bubble. Наши комиксы, где легко можно читать легально отечественные истории. Там есть все наши книжки по сюжетам, по книгам, с дополнительными материалами. От печатных изданий мы не отказываемся, мы собираем то, что издаем ежемесячно, в сборники. Для нас все форматы хороши.

© Фото : предоставлено Романом Котковым Комиксы Bubble Comics © Фото : предоставлено Романом Котковым Комиксы Bubble Comics

— Ориентируетесь ли вы на западных художников, создавая свои комиксы?

— Уже давно нет. Понятно, что все художники за кем-то следят и кем-то вдохновляются. Но сейчас мне интереснее не смотреть, как они рисуют, а пообщаться с ними напрямую и, например, предложить создать обложку для нас. Такое было много раз — обложки нам рисовали художники Marvel, художники комиксов про Черепашек-ниндзя. Мы являемся постоянным участником фестиваля комиксов в Сан-Диего — первым издательством из России, которое уже пять лет выступает там, представляет нашу страну и российские комиксы для американской аудитории. Мы познакомились с огромным количеством западных художников, на которых раньше смотрели, разинув рот. Теперь ведем с ними переписки в духе "Давайте вы нам что-нибудь сделаете". Они для нас как старшие братья — здорово, что они рядом и нам помогают.

— Часто ли это общение переходит в серьезное партнерство? Возникала ли идея предложить иностранным художникам нарисовать целый выпуск какой-либо серии или это слишком дорого?

— Да, но это и дорого, конечно. Тем не менее есть такой комикс "Дэдпул уничтожает вселенную Marvel", один из самых популярных про этого героя. Его художник Далибор Талайич давно предлагает нам нарисовать комикс про Игоря Грома, потому что ему очень нравится этот персонаж. Он уже нарисовал нам обложку, но хочет еще. Конечно, здорово, что аудиторию и автора цепляют персонажи.

— Когда может появиться такой комикс?

— Думаю, что в следующем году.

— Насколько я знаю, ваши комиксы выходят также на английском языке на зарубежной платформе. Могли бы рассказать, пользуются ли спросом наши комиксы за рубежом? Есть ли преданные фанаты?

— Да, действительно есть. Мы очень удивились, когда приехали на Comic Con в Сан-Диего первый раз и нас там встретила девушка в косплее нашего персонажа. Но большей части американской аудитории надо втолковывать, что это за русские, что это за комиксы. Вы сказали, что в России мы чуть ли не единственные, а там — мы одни из семи тысяч. Там нужно создавать шоу-программу, чтобы запомниться, чтобы нас приметили в толпе. Несколько наших книг уже напечатаны на английском, они распространяются в Сан-Диего. Отзывы поступают положительные, люди говорят, что это нечто уникальное даже для Америки, которая перевидала все варианты комиксов.

— Эти комиксы печатаются местными издательствами или вы сами?

— Мы не продавали лицензию пока что почти никому. Исключение — Italy Comics в Италии, там будут продаваться наши комиксы на итальянском. На английский мы переводим их сами, сами и печатаем.

© Фото : предоставлено Романом Котковым Главный редактор Bubble Comics Роман Котков © Фото : предоставлено Романом Котковым Главный редактор Bubble Comics Роман Котков

— Планируете ли вы создавать новые линейки комиксов?

— Сейчас у нас прошел интересный конкурс, который назывался "Новые герои Bubble". Собиралась команда — сценарист и художник, и они присылали свои сценарные заявки на персонажей, которых они хотели бы увидеть в нашей вселенной. Мы отобрали девять заявок, которые вышли в формате тонкого журнала, из них потом выбираем три, а в финал выходит один, который и становится постоянной серией. На мой взгляд, проект получился очень успешным. В следующем году у нас будут новые персонажи, хотелось бы ввести максимально много нового и проапгрейдить нашу вселенную в 2020.

— Хотите ли вы создавать такую линейку, которая объединит какие-то серьезные графические романы?

— Мы так уже делаем. У нас выходят экспериментальные книги, которые я уже упоминал, у нас есть авторские комиксы — наше подразделение Bubble Visions — оно собирает интересные комиксы от разных авторов. Некоторые из них становятся настоящими бестселлерами, а высказываться эти авторские истории могут на любую тему, так как их не сковывает наша вселенная.

— Можете ли вы сказать, на какие сюжеты сейчас есть запрос? О чем сейчас хотят писать, что хотят рисовать?

— Читатели хотят сюжетов с определенным главным героем, который запоминается, обладает каким-либо способностями. В центре должен быть персонаж, вокруг которого строятся максимально необычные обстоятельства. Кроме того, нравится контраст. Кому-то по душе более мрачные истории, кому-то более яркие и красочные. Сейчас мы стараемся выбрать из финалистов "Новых героев", что больше заходит. Мне нравится, что часть аудитории стремится к чему-то мрачному и реалистичному, а часть — к веселому, яркому и доброму.

— Давайте обсудим с вами экранизации. Вы уже упомянули некоторую анимацию, над которой ведется работа. Расскажите об этом проекте подробнее.

— На прошедшем Comic Con мы объявили о создании нового подразделения Bubble Toons, как раз анимации. Его возглавила девушка-режиссер Александра Бизяева. Она с нами сотрудничала долгое время и писала комикс "Крутиксы" о команде ярких зверей-супергероев, и теперь этот комикс ляжет в основу мультфильма. Главным героем будет космический хомяк Зигги, который обожает комиксы и супергероев. У нас собственный сценарий, художники, аниматоры – большое анимационное подразделение. Пилот этого мультфильма выйдет уже зимой, и надеюсь, он зайдет аудитории всех возрастов.

— В скором времени у вас выходит фильм "Майор Гром". На какой стадии сейчас проект?

— Сейчас в разгаре съемки, они проходят в Санкт-Петербурге. Точную дату релиза мы еще не объявляли – мы прежде всего заняты тем, что хотим сделать невероятно крутой и качественный фильм, а остальное уже решим.

— Личность Чумного Доктора вы еще прячете?

— Да. Мы очень сильно изменили сюжет оригинального комикса, на котором основан фильм "Майор Гром". Там будут и все персонажи из комикса, и новые, но Чумного Доктора мы до последнего будем держать в секрете. Фильм, так сказать, сделан по мотивам оригинальной истории, и тот сценарий, который у нас есть, практически написан с нуля. Надеюсь, он понравится как фанатам комиксов, так и рядовому зрителю.

— Какие у вас ожидания от этого проекта? Хотите ли вы сделать из него свой Marvel?

— Мы, со своей стороны, считаем, что развлекательных фильмов такого уровня в России еще не было. Во-первых, это экранизация комикса, чего в нашей стране точно не было, во-вторых, это хорошее супергеройское кино. Мы считаем, что можем привнести что-то новое, сделать качественно, красиво. У нас классные актеры, потрясающий режиссер и команда. Мы планируем в какой-то степени перевернуть игру, если так можно выразиться. Но на самом деле, несмотря на некий скептицизм, я считаю, что сейчас в России выходит много хороших проектов. Сейчас видно, что люди талантливые, вдохновленные, целеустремленные выкладываются и работают в российском кино.

Мы старались сделать так, чтобы история оставалась понятной, простой и при этом актуальной. Это главное для нашего фильма. Вселенная Marvel тоже стартовала с Железного Человека, который был простым и понятным персонажем. Они не стартовали с Тора, который сразу бог, или Капитана Америка, который сразу суперсолдат. Они стартовали с обычного дядьки, который надевает крутой костюм. Мы хотим сначала тоже что-то очень классное, но приземленное, понятное, и таким будет Игорь Гром. А уже ему в противовес мы выставляем Чумного Доктора, который уже далеко не такой обычный персонаж, совсем новый, на мой взгляд, для российского кино.

— Будете ли вы дальше снимать кино? Или посмотрите на результаты первой картины?

— Мы будем ждать реакции от аудитории, конечно, но параллельно разрабатывать что-то еще. В наших идеальных планах — киновселенная. У нас уже есть целая вселенная в комиксах, где персонажи то и дело пересекаются друг с другом. Я думаю, что это же мы можем повторить в кино, если с первым фильмом все пройдет хорошо.

— А что насчет сериалов? Сейчас это одно из самых актуальных направлений.

— Мне тоже нравится идея о том, чтобы некоторые наши комиксы можно было бы превратить в сериалы. Для этого есть большой потенциал, истории, которые мы рассказываем, при всей своей фантастичности очень человеческие. Но все будет зависеть от успеха "Майора Грома".

— Пару месяцев назад тема комиксов заполонила буквально все информационное пространство, когда министр культуры с критикой обрушился на тех, кто их читает. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Мне кажется, проблема шире. Я вообще считаю, что запрещать людям получать удовольствие от чего-либо плохо, даже если человеку нравится плохой фильм, который никому не нравится, или плохая книга, или плохой комикс. Это его право получить от продукта удовольствие, и нельзя ему указывать, что любить, а что нет. Комиксы — это классно, это такое же развлечение, как кино, литература и так далее. Поп-культура — она для этого, чтобы получать удовольствие. Так что нам всем нужно немножко побольше позитива и ярких эмоций, тогда и будет хорошо все у всех.

Не только высказывания министра, конечно, привлекли внимание к теме. На Венецианском кинофестивале впервые в истории главной награды удостоился фильм "Джокер" Тодда Филлипса, и все заговорили о том, что для жанра это новый этап. Комикс становится чем-то большим, чем просто книга или фильм, которые приносят удовольствие.

© Фото : предоставлено Романом Котковым Комиксы Bubble Comics © Фото : предоставлено Романом Котковым Комиксы Bubble Comics