АТОР отмечает рост спроса российских туристов на поездки в Стамбул

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Туроператоры отмечают этой зимой рост спроса российских путешественников на поездки в Стамбул, сообщает АТОР.
По данным властей, в январе-октябре в мегаполисе побывали 512 тысяч наших соотечественников, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. По оценке турецкой стороны, зимой турпоток из России вырастет на величину от 25% до 50% в сравнении с показателями января-марта прошлого года.
По данным туроператоров, россияне предпочитают проводить в городе от трех до семи ночей, выбирая отели категории три-четыре "звезды". Запросы на отели люксового сегмента поступают крайне редко.
Экскурсионные путевки в Турцию этой зимой также стали более востребованы, чем год назад. Чаще всего путешественники приобретают комбинированные туры, стремясь посетить несколько мест, например, Стамбул и Каппадокию или курорты на побережье Эгейского и Средиземного морей.