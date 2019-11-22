АТОР отмечает рост спроса российских туристов на поездки в Стамбул

По данным властей, в январе-октябре в мегаполисе побывали 512 тысяч наших соотечественников, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. По оценке турецкой стороны, зимой турпоток из России вырастет на величину от 25% до 50% в сравнении с показателями января-марта прошлого года.