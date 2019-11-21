Провокации не могут навредить отношениям с Сербией, заявил посол в Белграде

БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Россия привержена сотрудничеству с Сербией, несмотря на провокации, заявил в четверг посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Мы привыкли. Идем дальше, несмотря на провокации. Никакие скандальные истории о так называемой вербовке российским военным сербского военного не могут причинить ущерб нашим отношениям", - заявил дипломат в кратком обращении на сербском национальном телеканале РТС.
Тем самым он впервые прокомментировал "шпионский скандал" с публикацией видео, которое якобы свидетельствует о попытке вербовки российским военнослужащим сербского офицера.
Боцан-Харченко обратил внимание на то, что в преддверии важных встреч регулярно появляется "что-то скандальное, что потом опровергается".
В четверг российский посол провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой был подтвержден визит сербского лидера в Россию 4 декабря.