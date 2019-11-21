Провокации не могут навредить отношениям с Сербией, заявил посол в Белграде

"Мы привыкли. Идем дальше, несмотря на провокации. Никакие скандальные истории о так называемой вербовке российским военным сербского военного не могут причинить ущерб нашим отношениям", - заявил дипломат в кратком обращении на сербском национальном телеканале РТС.