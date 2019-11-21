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РИА Новости

Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400

23:00 21.11.2019 (обновлено: 06:47 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Для улучшения турецко-американских отношений Анкаре необходимо отказаться от российских зенитных-ракетных комплексов С-400, заявили в Госдепе. Об этом пишет издание Sondakika.
Как отметили в ведомстве, "у Турции есть выбор".
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
14 ноября, 20:31Сказано в эфире
"Очень трудная задача". Военный эксперт о заявлении Эрдогана по С-400Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400, это заявление Эрдоган сделал по завершении поездки в США. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.
Кроме того, американские дипломаты в очередной раз пригрозили, что могут ввести санкции против Анкары из-за покупки С-400.
Подобное заявление Госдеп сделал на фоне предстоящих переговоров Турции и США по вопросу приобретения российских ЗРК.
Ранее ситуацию с С-400 также обсуждали президенты Дональд Трамп и Тайип Эрдоган. Как отметил турецкий лидер, Анкара не собирается отказываться от российского оружия.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 полностью введут в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
16 ноября, 08:00
"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400
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С-400 «Триумф»Государственный департамент СШАТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
А почему США так уверены, что туркам так уж нужно это улучшение отношений с ними?
21 ноября, 23:16
Von Stirliz
1200000
Ага и эти миллиарды долларов возьмут себе в карман Сша с Турции. Мы уже знаем как работает схема Нато по выуживанию денег из Европы.
22 ноября, 00:11
АПАртём Попов
1100000
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