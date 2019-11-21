Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400

"Очень трудная задача". Военный эксперт о заявлении Эрдогана по С-400 Президент Турции заверил, что его страна не откажется от С-400, это заявление Эрдоган сделал по завершении поездки в США. Военный обозреватель Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал итоги визита.