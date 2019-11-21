Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия не изменит политику по отношению к России , заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".

"Считаем Россию братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. В частности в сфере разведки", — сказал он.

Вучич добавил, что Сербия не откажется от военного нейтралитета и не намерена вступать в НАТО, ОДКБ или какой-либо иной военный блок.

Перед Советом президент провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря за закрытыми дверями.

С чего все началось

Накануне сербский таблоид "Блиц" написал, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. В статье опубликованы фотографии, на которых видно, как мужчины встречались в общественном месте и обменивались пакетами. При этом якобы сербский гражданин вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позднее различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на скрытую камеру.

После этого глава Минобороны Александр Вулин пообещал, что власти страны изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.

Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности подтвердил, что сербские спецслужбы считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", а личность второго человека раскрывать не стал.

Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Белградом носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на это повлиять.