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РИА Новости

Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии

22:49 21.11.2019 (обновлено: 01:10 22.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".

"Считаем Россию братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. В частности в сфере разведки", — сказал он.

Вучич добавил, что Сербия не откажется от военного нейтралитета и не намерена вступать в НАТО, ОДКБ или какой-либо иной военный блок.
Перед Советом президент провел встречу с послом России Александром Боцан-Харченко, на которой подтвердил визит в Сочи 4 декабря за закрытыми дверями.
Кремль
Вчера, 12:54
В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии

С чего все началось

Накануне сербский таблоид "Блиц" написал, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера. В статье опубликованы фотографии, на которых видно, как мужчины встречались в общественном месте и обменивались пакетами. При этом якобы сербский гражданин вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позднее различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на скрытую камеру.
После этого глава Минобороны Александр Вулин пообещал, что власти страны изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.
Город Белград, Сербия
Вчера, 17:08
Видео с "российским шпионом в Сербии" вызывает вопросы, заявил эксперт
Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности подтвердил, что сербские спецслужбы считают снятого на видео Клебана "российским разведчиком", а личность второго человека раскрывать не стал.
Комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Белградом носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто не сможет на это повлиять.
В МИД заявили, что России нужны доказательства подлинности видеозаписи с якобы передачей денег "разведчиком" в Сербии.
19957146
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Александр ВучичМИД РФСербияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что такого? Дружба дружбой, но всегда полезно знать, что у друга на уме. Если он не прячет камень за пазухой, ему от этого никакого ущерба, а если прячет, то какой же он друг?
21 ноября, 23:02
Von Stirliz
500006
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