Сбербанк ввел особый контроль за некоторыми сотрудниками после утечки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Случай с утечкой данных клиентов в октябре многому научил Случай с утечкой данных клиентов в октябре многому научил Сбербанк , в результате банк пересматривает всю концепцию кибербезопасности, в том числе вводит особый режим контроля тех сотрудников, у которых есть доступ к критическим в этом отношении системам, сообщил глава этой крупнейшей в стране кредитной организации Герман Греф

Сбербанк в октябре сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, и клиенты средств не потеряли, уточнял банк.

"Это первый и, надеюсь, последний раз в нашей истории. Этот случай нас многому научил. Мы пересматриваем всю концепцию кибербезопасности. В мире она строится на защите от внешних врагов, от хакеров. От внутреннего предательства, как считается, защищаться бессмысленно. Мы сейчас ломаем эту концепцию. И мы построим, чего бы нам ни стоило, такую же систему защиты изнутри, как и снаружи", - сказал Греф в интервью журналу Forbes

Глава Сбербанка отметил, что банк уже радикально пересмотрел и будет дальше пересматривать режим доступа к данным и системы защиты этих данных от внутреннего проникновения. "Мы вводим особый режим контроля тех сотрудников, которые всегда в силу своей должности будут иметь доступ к критическим системам", - добавил он.