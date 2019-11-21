В Пензе завершился конкурс профессионального мастерства педагогов

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости. Финал всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" завершился в четверг в Пензе, победителем стала педагог из Санкт-Петербурга Ольга Масленникова, сообщила пресс-служба правительства Финал всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" завершился в четверг в Пензе, победителем стала педагог из Санкт-Петербурга Ольга Масленникова, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области

Пенза получила право на проведение финала после победы в 2018 году в Оренбурге старшего методиста пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алены Жуковой. В этом году в финал всероссийского конкурса вышли представители 30 регионов РФ. Как уточнило региональное министерство образования в Instagram, трое из 69 участников финала этого года являются представителями Пензенской области.

"Победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям" стала педагог из Санкт-Петербурга Ольга Масленникова. Представитель Пензенской области Дмитрий Запорожец удостоен награды в номинации "Признание профессионального сообщества", - говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на церемонии закрытия конкурса в киноконцертном зале "Пенза" отметил, что проведение конкурса среди педагогов необходимо для повышения уровня их профессионализма.

"Конкурс стал хорошей площадкой для обмена опытом: участники смогли продемонстрировать свое мастерство и высокую квалификацию, раскрыть себя в творчестве, познакомиться с новыми педагогическими идеями, показать свой потенциал, подружится с коллегами из разных регионов РФ", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что от работы педагога зависит уровень развития ребенка, его социализация и самореализация.

"Система дополнительного образования обладает открытостью, мобильностью и гибкостью, точно реагирует на вызовы времени, защищая интересы ребенка, семьи, общества и государства… Система допобразования динамично развивается благодаря современным технологиям и является пробной площадкой для выбора подростками будущей профессии и жизненной траектории", - сказал Белозерцев.