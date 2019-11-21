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РИА Новости

Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

22:02 21.11.2019 (обновлено: 22:05 21.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей КузнецовЛосенок на лосиной ферме
Лосенок на лосиной ферме
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Донской государственный технический университет (ДГТУ) получил грант на создание кормовой добавки, которая должна заменить синтетические антибиотики для животных, сообщает пресс-служба вуза.
По их данным, в четверг Совет грантов огласил победителей седьмого конкурса на получение правительственного мегагранта.

"В течение трех лет (2019-2021 годы) ДГТУ будет получать бюджетное финансирование в размере 90 миллионов рублей на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных – веществ, усиливающих резистентность к влиянию окружающей среды за счет нормализации иммунных реакций организма", - говорится в информации.

По мнению ученых, создание растительной кормовой добавки для замены антибиотиков является актуальной темой. Исследования возглавит профессор университета Рутгерса Михаил Чикиндас (штат Нью-Джерси).
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