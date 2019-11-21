Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных

"В течение трех лет (2019-2021 годы) ДГТУ будет получать бюджетное финансирование в размере 90 миллионов рублей на исследование ветеринарных пробиотических препаратов направленного модулирования здоровья животных – веществ, усиливающих резистентность к влиянию окружающей среды за счет нормализации иммунных реакций организма", - говорится в информации.