Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после решения юрсоветника кабмина Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.

"Это очень тяжелый день. Я очень уважаю судебную систему Израиля, у нас мировое имя в этой системе, не нужно быть слепым, чтобы не видеть, что-то не очень хорошее происходит у следователей, полиции и прокуратуры, потому что сегодня вечером мы видим эксперимент, чтобы свергнуть премьер-министра... Вы наверняка видели, что решение Мандельблита опубликовано именно сегодня - в самый чувствительный момент политической системы нашей страны", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

"Я считаю, что эти факты говорят о том, насколько весь этот процесс неправильный. Вся его цель - свергнуть меня с поста главы правительства", - добавил он.

По его словам, "этот грязный процесс вызывает очень много вопросов о деятельности полиции и о деятельности нашей прокуратуры".

"Это грязный процесс, и нужно положить этому конец. Я знаю, что сейчас мне скажут люди: как ты осмелился критиковать нашу систему, но это вы должны требовать, нужно расследовать (действия - ред.) следователей, нужно, чтобы люди знали четкие ответы на все вопросы. Они не искали правду, они искали меня. Они не просили свидетелей, чтобы они говорили правду, они угрожали им, чтобы они врали. Все, что следователи хотели услышать, они вытаскивали из свидетелей", - добавил Нетаньяху.

Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!".

"Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.