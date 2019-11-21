Трамп прокомментировал отключение интернета в Иране

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает отключение интернета в Иране свидетельством растущей нестабильности и попыткой властей помешать иранцам рассказать о происходящем.
"Обстановка в Иране стала настолько нестабильна, что режим отключил всю систему интернета для того, чтобы великий иранский народ не мог рассказать о громадной жестокости, которая происходит в стране. Они хотят нулевой транспарентности, думая, что мир не узнает о смертях и трагедии, которую сеет иранский режим", - написал президент США в четверг в своем Twitter.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть. Проблемы же с интернетом начали ощущаться на следующий день 16 ноября.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны. В четверг интернет в стране начали восстанавливать, связь появилась в ряде провинций. Как передает корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением.