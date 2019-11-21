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РИА Новости

Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху

21:39 21.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.
"Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам", - сказал Мандельблит журналистам.
"Речь идет о "деле 4000". Здесь я решил обвинить премьер-министра в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия... Дальше я говорю о "деле 2000". Здесь я обвиняю премьер-министра в мошенничестве, обмане общественного доверия... По "делу 1000" - Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия", - добавил он.
Мандельблит отметил, что расследование по делам Нетаньяху велось "ответственно и справедливо". "Только после того, как я убедился, что здесь есть серьезная доказательная база, я решил обвинить Нетаньяху по трем делам... Мне было сложно принять решение, но я верю, что я принял справедливое, правильное решение. Все, что я делал по отношению к этим решениям, я делал ради народа Израиля и государства Израиль", - сказал он.
Впервые в истории Израиля обвинения предъявлены действующему премьер-министру. Экс-премьер Эхуд Олмерт, в отношении которого также велись расследования, подал в отставку.
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Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!".
"Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
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