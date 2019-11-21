Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин вручил вдовам пятерых сотрудников "Ростатома", погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.

"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", — сказал Путин на встрече с семьями погибших.

Путин вручил награды семьям погибших при испытаниях под Северодвинском: «Считал необходимым встретиться с вами и лично передать вам государственные награды ваших близких» pic.twitter.com/1pGVSzNds4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2019

Он отметил, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело.

"На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", — подчеркнул президент.

Путин заявил, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг. Он отметил, что погибшие стремились с помощью разработки передового оружия обеспечить мир для будущих поколений.

"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что у них была, "действительно особая миссия".

"Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор гражданина и патриота страны", — добавил Путин.

Он отметил, что каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса.

"И каждый внес свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на планете. Президент пообещал, что, несмотря ни на что, в России будут совершенствовать ядерное оружие.

Путин отметил, что посмертные ордена должны по праву храниться в семьях погибших. Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь.

"Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", — сказал президент.