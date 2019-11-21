Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T23:51+0300
https://ria.ru/20191121/1561433888.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156143/21/1561432183_296:486:3072:2048_1036x0_80_0_0_87e765fb97b01860e6f39081852acc42.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие

21:35 21.11.2019 (обновлено: 23:51 21.11.2019)
17849
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин вручил вдовам пятерых сотрудников "Ростатома", погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.
"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", — сказал Путин на встрече с семьями погибших.
Он отметил, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело.
"На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", — подчеркнул президент.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
11 августа, 21:27Ядерные технологии
Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
Путин заявил, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг. Он отметил, что погибшие стремились с помощью разработки передового оружия обеспечить мир для будущих поколений.
"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что у них была, "действительно особая миссия".
"Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор гражданина и патриота страны", — добавил Путин.
Он отметил, что каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:03
В "Росатоме" рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты
"И каждый внес свой незаменимый вклад в укрепление российского государства", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на планете. Президент пообещал, что, несмотря ни на что, в России будут совершенствовать ядерное оружие.
Путин отметил, что посмертные ордена должны по праву храниться в семьях погибших. Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь.
"Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", — сказал президент.
Путин заверил, что и он сам, и его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку. После этого общение с родственниками погибших продолжилось в неформальной обстановке за чаепитием.
38410339772
Обсудить 15
Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомВладимир ПутинСеверодвинскРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сердечный поклон ВАМ, погибшие за нас! Спасибо! Родина вас не забудет.
21 ноября, 22:54
Антон Антонович Антонов
144433111
Покойтесь с миром братья. Спасибо вам за ваши труды. Всем близким искреннии соболезнования, держитесь, разделяю с вами вашу боль и невосполнимую потерю...
21 ноября, 23:40
Дмитрий
3130203
Рекомендуем
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Автомобиль Следственного комитета
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Помощник президента Андрей Белоусов
Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
Лента новостейМолния