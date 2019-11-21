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РИА Новости

Четверо эвакуированных из Ирака детей прибыли в Пензенскую область

20:47 21.11.2019
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
© МЧС РФ
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ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четверо эвакуированных из Ирака детей прибыли в Пензенскую область и находятся под опекой бабушки, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
Ранее жительница Пензенской области Нажия Измайлова, которая приехала за своими внуками в Москву, рассказала журналистам, что ей известно о пяти внуках, которые выросли в Ираке, однако рейсом из Багдада 18 ноября вернулись только четверо из них, а пятого не нашли. По ее словам, дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет с одним ребенком, когда было "тихое, мирное время". Бабушка отмечала, что дети будут устроены в школу и детсад. Она добавила, что отец детей родом из Ирака, а ее дочь в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы.
"Когда дети прилетели бортом в Москву, были помещены в медицинский центр для того, чтобы они там прошли медицинское освидетельствование, и если дети были здоровы, их отпускали с опекунами. У наших детей из Пензенской области оказалось все нормально, бабушка их в тот же день забрала, и они поездом добрались в Пензу. Все в порядке", - сказала Столярова.
Собеседница агентства рассказала, что все четверо детей уже находятся дома у бабушки, их посещали представители местных властей.
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
Вчера, 18:44
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"Были органы опеки... были педагоги, психологи, сейчас они определяют план мероприятий по адаптации детей, по обучению старшего мальчика на домашнем обучении, потому что ему восемь лет, и надо его подготовить, чтобы на следующий год он мог учиться в обычном классе. Детям дошкольного возраста, которым шесть и три года, тоже нужно определить, каким образом им дошкольное образование давать, а маленький сейчас просто нуждается в любви и заботе, потому ему только годик. Все остальное в плановом порядке решается", - отметила омбудсмен.
Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина ранее заявила РИА Новости, что власти в регионе возьмут под патронаж эвакуированных из Ирака детей, чтобы они в максимально короткие сроки смогли реабилитироваться и социально адаптировались в новой для них среде.
Специальным рейсом МЧС России в минувший понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панорама Челябинска
Вчера, 10:47
В Челябинск прибыли двое эвакуированных из Ирака детей
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Анна КузнецоваМЧС РФПензенская областьРоссияОбщество
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