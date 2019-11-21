Россия и США провели консультации по консульско-правовым вопросам

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Российско-американские консультации по консульско-правовым вопросам прошли в Вашингтоне, сообщает в четверг Российско-американские консультации по консульско-правовым вопросам прошли в Вашингтоне, сообщает в четверг посольство РФ в США на странице в Facebook

По информации дипмиссии, российскую делегацию возглавил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, американскую - замгоссекретаря Карл Риш.

"Переговоры прошли в деловом, неконфронтационном ключе. С обеих сторон была подтверждена заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что консультации прошли 19 ноября.

С 2014 года после ухудшения отношений между РФ и США из-за событий в Крыму и на Украине контакты на межправительственном уровне между двумя странами проводятся крайне нерегулярно.