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РИА Новости

Россия и США провели консультации по консульско-правовым вопросам

20:43 21.11.2019
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Российско-американские консультации по консульско-правовым вопросам прошли в Вашингтоне, сообщает в четверг посольство РФ в США на странице в Facebook.
По информации дипмиссии, российскую делегацию возглавил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, американскую - замгоссекретаря Карл Риш.
"Переговоры прошли в деловом, неконфронтационном ключе. С обеих сторон была подтверждена заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что консультации прошли 19 ноября.
С 2014 года после ухудшения отношений между РФ и США из-за событий в Крыму и на Украине контакты на межправительственном уровне между двумя странами проводятся крайне нерегулярно.
Посольство России в Вашингтоне, США
31 мая, 22:20Медиавойны
Посольство России опровергло публикации СМИ о переговорах с США по СНВ
Россия ранее неоднократно высказывала протесты в связи с невыдачей виз членам делегаций РФ для участия в международных мероприятиях на территории США (эти вопросы находятся в компетенции консульской службы). Власти США часто объясняют сложности с оформлением визовым недостаточным количеством сотрудников в своих диппредставительствах в РФ, которых стало меньше из-за кризиса в двусторонних отношениях.
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Иван ВолынкинПосольство РФ в СШАРоссияСШАВ мире
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