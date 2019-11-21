Власти Удмуртии связывают снижение числа ДТП с нацпроектом

Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Совершенствование дорожной инфраструктуры напрямую отражается на безопасности людей, в 2019 году аварийность на дорогах Совершенствование дорожной инфраструктуры напрямую отражается на безопасности людей, в 2019 году аварийность на дорогах Удмуртии снизилась на 12,2%, заявил глава региона Александр Бречалов , комментируя первые итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По итогам 2019 года Удмуртия вошла в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом Владимиром Путиным. В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта России Евгений Дитрих вручил главе Удмуртии Александру Бречалову диплом за достижение наилучших показателей в проекте.

"Реализация национального проекта - это не формальность. Сегодня глава государства Владимир Владимирович Путин ориентирует нас на новый формат работы. Показатели эффективности - это не только цифры и статистика, а реальные позитивные изменения в жизни каждого человека", - прокомментировал Бречалов.

По его данным, показатели аварийности на территории Удмуртии имеют устойчивую тенденцию к снижению. По статистическим данным за январь-октябрь 2019 года, количество ДТП в регионе снизилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.