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Удмуртская Республика
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РИА Новости

Власти Удмуртии связывают снижение числа ДТП с нацпроектом

20:27 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 21 ноя - РИА Новости. Совершенствование дорожной инфраструктуры напрямую отражается на безопасности людей, в 2019 году аварийность на дорогах Удмуртии снизилась на 12,2%, заявил глава региона Александр Бречалов, комментируя первые итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
По итогам 2019 года Удмуртия вошла в число лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом Владимиром Путиным. В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта России Евгений Дитрих вручил главе Удмуртии Александру Бречалову диплом за достижение наилучших показателей в проекте.
"Реализация национального проекта - это не формальность. Сегодня глава государства Владимир Владимирович Путин ориентирует нас на новый формат работы. Показатели эффективности - это не только цифры и статистика, а реальные позитивные изменения в жизни каждого человека", - прокомментировал Бречалов.
По его данным, показатели аварийности на территории Удмуртии имеют устойчивую тенденцию к снижению. По статистическим данным за январь-октябрь 2019 года, количество ДТП в регионе снизилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным пресс-службы главы республики, в рамках проекта отремонтировано 134 километра автодорог. "Из них 92 километра - это региональные автотрассы и 42 - улично-дорожная сеть в шести муниципальных образованиях республики. Важнейший аспект в сфере ремонта дорог - это проект по восстановлению непроезжих дорог, инициированный Александром Бречаловым еще в минувшем году. В этом сезоне в его рамках отремонтируют 11 участков", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ижевск
20 ноября, 12:40Удмуртская Республика
Удмуртия стала одним из лидеров реализации нацпроекта о безопасных дорогах
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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