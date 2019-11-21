Мегабаки для ненужных вещей установят в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пункты сортировки мусора – мегабаки – откроют в Московской области. Теперь в регионе будет не два контейнера для сбора мусора, а более 10 для конкретных типов отходов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал Пункты сортировки мусора – мегабаки – откроют в Московской области. Теперь в регионе будет не два контейнера для сбора мусора, а более 10 для конкретных типов отходов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360"

В мегабаки можно будет выбросить те вещи, которые нельзя выкидывать в уже привычные синие и серые баки. Теперь местные жители смогут безопасно выкинуть старую одежду, стекло, бумагу, пластик, бытовую технику и даже мебель, а также опасные отходы – батарейки или люминесцентные лампы. Такой пункт сбора раздельного мусора уже появился в городском округе Балашиха.

"Крупногабаритный мусор – мебель, ДСП, смартфоны, стекло, бутылки, холодильники – можно привезти все и сдать в специальные контейнеры", – рассказал Евгений Хромушин.

Сдать ненужные вещи можно бесплатно. Вещи из баков сразу же заберут организации, занимающиеся переработкой. Соответственно, мусоровозы не понадобятся.

В Подмосковье работает более 20 предприятий, которые перерабатывают мусор. В балашихинской деревне Полтево из коробок из-под кефира изготавливают экоручки, а в Балашихе зубные щетки перерабатывают в зажимы, которые нужны на кухне для скрепления пакетов с сыпучими продуктами. В Хотькове из утилизированных лопат производят тележки для сада или корзинки для супермаркетов.