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РИА Новости

Мегабаки для ненужных вещей установят в Подмосковье

20:26 21.11.2019
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© РИА Новости . Кирилл КаллиниковЖенщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
Женщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пункты сортировки мусора – мегабаки – откроют в Московской области. Теперь в регионе будет не два контейнера для сбора мусора, а более 10 для конкретных типов отходов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".
В мегабаки можно будет выбросить те вещи, которые нельзя выкидывать в уже привычные синие и серые баки. Теперь местные жители смогут безопасно выкинуть старую одежду, стекло, бумагу, пластик, бытовую технику и даже мебель, а также опасные отходы – батарейки или люминесцентные лампы. Такой пункт сбора раздельного мусора уже появился в городском округе Балашиха.
"Крупногабаритный мусор – мебель, ДСП, смартфоны, стекло, бутылки, холодильники – можно привезти все и сдать в специальные контейнеры", – рассказал Евгений Хромушин.
Сдать ненужные вещи можно бесплатно. Вещи из баков сразу же заберут организации, занимающиеся переработкой. Соответственно, мусоровозы не понадобятся.
В Подмосковье работает более 20 предприятий, которые перерабатывают мусор. В балашихинской деревне Полтево из коробок из-под кефира изготавливают экоручки, а в Балашихе зубные щетки перерабатывают в зажимы, которые нужны на кухне для скрепления пакетов с сыпучими продуктами. В Хотькове из утилизированных лопат производят тележки для сада или корзинки для супермаркетов.
Площадки для сбора крупногабаритного мусора откроются в Чехове и Рошале 1 декабря. Мегабаки появятся в Дмитрове 15 декабря, в Балашихе в конце декабря создадут две площадки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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