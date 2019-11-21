Более 500 рабочих мест откроют на новом КПО под Коломной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 500 дополнительных рабочих мест появится в новом комплексе переработки отходов (КПО), который скоро откроется в селе Мячково под Коломной. Предприятие способно принимать до 650 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщил телеканал "360".
Новый комплекс необходим для переработки до 650 тысяч тонн отходов в год. Помимо этого на предприятии появится зона сортировки: из отходов выделят металл, стекло, бумагу и пластик, которые потом отправят на переработку для вторичного использования.
"Технологии позволят обеспечивать переработку мусора таким образом, что будет выделяться и вторичное сырье, и биоотходы будут утилизироваться", – рассказал Сергей Питиков, управляющий директор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения".
Строительство КПО – серьезный шаг вперед, так как решает проблемы утилизации. В этом уверен генеральный директор ОАО "Коломенский завод" Дмитрий Мирный. По его словам, жизнь населения Коломенского городского округа станет более комфортной, экологичной и безопасной.
Помимо этого появление комплекса переработки отходов позволит снизить нагрузку на обычные мусорные полигоны. В округе до сих пор открыт полигон "Воловичи". Его закроют после запуска нового комплекса.
Местным жителям пообещали показать комплекс, экскурсию проведут руководители предприятий.