Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-21T20:20+0300
https://ria.ru/20191121/1561432676.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/85/1553088554_0:24:1500:868_1036x0_80_0_0_ede38fb8cc0eeb94e056c18b0b86d332.jpg
РИА Новости

Более 500 рабочих мест откроют на новом КПО под Коломной

20:20 21.11.2019
22
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРаботник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
Работник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 500 дополнительных рабочих мест появится в новом комплексе переработки отходов (КПО), который скоро откроется в селе Мячково под Коломной. Предприятие способно принимать до 650 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщил телеканал "360".
Новый комплекс необходим для переработки до 650 тысяч тонн отходов в год. Помимо этого на предприятии появится зона сортировки: из отходов выделят металл, стекло, бумагу и пластик, которые потом отправят на переработку для вторичного использования.
"Технологии позволят обеспечивать переработку мусора таким образом, что будет выделяться и вторичное сырье, и биоотходы будут утилизироваться", – рассказал Сергей Питиков, управляющий директор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения".
Строительство КПО – серьезный шаг вперед, так как решает проблемы утилизации. В этом уверен генеральный директор ОАО "Коломенский завод" Дмитрий Мирный. По его словам, жизнь населения Коломенского городского округа станет более комфортной, экологичной и безопасной.
Помимо этого появление комплекса переработки отходов позволит снизить нагрузку на обычные мусорные полигоны. В округе до сих пор открыт полигон "Воловичи". Его закроют после запуска нового комплекса.
Местным жителям пообещали показать комплекс, экскурсию проведут руководители предприятий.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Женщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
Мегабаки для ненужных вещей установят в Подмосковье
Новейший многоцелевой прокладчик дорог
По болоту за пять минут: военные ЦВО получили новую технику
Загородный дом
Эксперты: необходимо законодательно обеспечить интересы жителей нацпарков
В Нижнем Новгороде открыли центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы
В Нижнем Новгороде открыли центр подготовки волонтеров к 75-летию Победы
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале
Вечный огонь, доставленный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены и зажженный во время открытия мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Казани
Движение "Бессмертный полк" призывает наполнять раздел "Неизвестный солдат"
Концертный зал районного культурного центра
Культура в массы: зачем в России проходит реконструкция сельских ДК
Московский Кремль
Кремль не располагает данными о преступлениях российских ЧВК в Сирии
Татьяна Клименко
Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении
Косатки
Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу
Вид на город Тартус в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
В Омской области открыли современный дом культуры
Военнослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III на выставке Aero India в Бангалоре
Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
Лосенок на лосиной ферме
Ростовские ученые создадут замену синтетическим антибиотикам для животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния