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РИА Новости

Путин после церемонии пообщался с награжденными в неформальной обстановке

20:18 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с лауреатами после церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент РФ Владимир Путин с лауреатами после церемонии вручения государственных наград в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле после церемонии вручения государственных наград пообщался со всеми награжденными, их родными, а также поднял бокал шампанского за их здоровье.
В четверг президент вручил госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
После церемонии к президенту подошли все награжденные. Некоторые хотели просто сфотографироваться с президентом, другие подходили к Путину с обращением. Сам российский лидер старался ответить всем. Так, Путин сказал командиру аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамиру Юсупову, что "если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово". Отдельно Путин сам подошел к композитору Александре Пахмутовой, которая была удостоена ордена Андрея Первозванного. Также к президенту подошел депутат Госдумы Артур Чилингаров.
Перекинулся парой фраз президент и с депутатом Госдумы Геннадием Зюгановым.
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Во время церемонии награждения президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина некоторое время общалась с Путиным. После церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала.
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Дамир ЮсуповТатьяна ДоронинаАртур ЧилингаровВладимир ПутинАлександра ПахмутоваРоссияОбщество
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