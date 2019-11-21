Путин после церемонии пообщался с награжденными в неформальной обстановке

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле после церемонии вручения государственных наград пообщался со всеми награжденными, их родными, а также поднял бокал шампанского за их здоровье.
В четверг президент вручил госнаграды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
После церемонии к президенту подошли все награжденные. Некоторые хотели просто сфотографироваться с президентом, другие подходили к Путину с обращением. Сам российский лидер старался ответить всем. Так, Путин сказал командиру аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамиру Юсупову, что "если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово". Отдельно Путин сам подошел к композитору Александре Пахмутовой, которая была удостоена ордена Андрея Первозванного. Также к президенту подошел депутат Госдумы Артур Чилингаров.
Перекинулся парой фраз президент и с депутатом Госдумы Геннадием Зюгановым.
Во время церемонии награждения президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина некоторое время общалась с Путиным. После церемонии разговор продолжился. Путин вновь выслушал Доронину, после чего он с артисткой вышел из зала.