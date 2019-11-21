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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Источник: число погибших в результате обстрела Алеппо достигло пяти человек

20:12 21.11.2019
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© РИА НовостиКвартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
Квартал Аль-Акрамия в Алеппо после ракетного обстрела террористов
© РИА Новости
ДАМАСК, 21 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате обстрела жилых районов сирийского Алеппо террористами достигло пяти человек, ранены более 30, заявил РИА Новости местный источник в судмедэкспертизе.
Ранее радио Sham FM сообщало о трех погибших и нескольких раненых.
"В результате обстрела террористами нескольких районов Алеппо погибли пять человек, в том числе женщина и ребенок, ранены 31", - заявил источник.
Обстрелу подверглись районы на западе Алеппо - Аазамия и Салах-эд-Дин, а также район Джамилия в центре города.
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