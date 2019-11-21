Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".

В интервью "24 каналу" чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.

При этом Оржель отметил, что проект "все равно будет как-то реализовываться".

По словам министра, к 1 января "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту.

В то же время Оржель добавил, что Украина готова к его полному прекращению.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии

В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов.

Завершение проекта осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание.

Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.