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РИА Новости

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"

20:10 21.11.2019 (обновлено: 23:44 21.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".
В интервью "24 каналу" чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.
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При этом Оржель отметил, что проект "все равно будет как-то реализовываться".
По словам министра, к 1 января "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту.
В то же время Оржель добавил, что Украина готова к его полному прекращению.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов.
Завершение проекта осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание.
Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.
Российский вице-премьер Дмитрий Козак 21 ноября заявил, что газопровод заработает в середине 2020 года.
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ГазпромШвецияГерманияФинляндияАлексей ОржельСеверный поток — 2Дмитрий КозакДанияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
...если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото
21 ноября, 20:39
Alex Newman
21750000
Использовать экологический аспект))))) Этот юморист не уточнил, какое дело потомкам шумеров до экологической ситуации в территориальных водах Дании?
21 ноября, 20:45
aamicus_veri
61290000
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