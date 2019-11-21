Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".
В интервью "24 каналу" чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.
При этом Оржель отметил, что проект "все равно будет как-то реализовываться".
По словам министра, к 1 января "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность, поэтому следует ожидать подвижек в переговорах по транзиту.
В то же время Оржель добавил, что Украина готова к его полному прекращению.
"Северный поток — 2"
В начале октября в "Газпроме" сообщили, что газопровод построен уже более чем на 80 процентов.
Завершение проекта осложняется тем, что Дания выдала разрешение на прокладку трубы только в конце октября, а воспользоваться им компания-оператор Nord Stream 2 AG сможет не раньше 27 ноября из-за периода на оспаривание.
Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что на прокладку датского участка требуется лишь пять недель.
Российский вице-премьер Дмитрий Козак 21 ноября заявил, что газопровод заработает в середине 2020 года.