РСТ: курортам всероссийского масштаба необходимо федеральное финансирование

СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Курортам всероссийского масштаба необходима помощь из федерального бюджета, чтобы обеспечить инфраструктуру для приема миллионов туристов, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько на международном туристском форуме в Сочи.

По его словам, гостинично-санаторная база страны насчитывает около 400 тысяч коек, при этом среднегодовая загрузка составляет примерно 35%. В стране есть успешные курорты, например, Кавминводы или Сочи, которым удается обеспечить загрузку в летний сезон более 90%, а среднегодовую - около 70%. Однако, по мнению Шпилько, с финансированием инфраструктуры они самостоятельно не справятся.

"В советское время существовала очень хорошая практика, когда курорты федерального значения имели отдельную строчку в бюджете, - заявил Шпилько. - Потому что, какие бы сборы ни были, у курортов не хватит своих средств для того, чтобы обеспечить инфраструктуру, которая позволит принимать многомиллионные потоки. С нашей точки зрения, к вопросу следовало бы вернуться, я уверен, что рано или поздно это произойдет".