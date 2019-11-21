В Госдуме предложили выплачивать материнский капитал за четвертого ребенка

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предложил выплачивать еще один материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим четвертого ребенка, следует из базы данных ГД.

В настоящее время на получение материнского капитала имеют право женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 года, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей.

Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень новой категорией - "женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка начиная с 1 января 2019 года".

При этом, депутат в пояснительной записке отмечает, что такое право должно предоставляться женщинам вне зависимости от того воспользовались они им ранее или нет.

В финансово-экономическом обосновании депутат указал, что эта норма не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.