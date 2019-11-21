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РИА Новости

В Госдуме предложили выплачивать материнский капитал за четвертого ребенка

20:04 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Сергей Иванов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 января 2017
Член комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Сергей Иванов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 января 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предложил выплачивать еще один материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим четвертого ребенка, следует из базы данных ГД.
В настоящее время на получение материнского капитала имеют право женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 года, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей.
Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень новой категорией - "женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка начиная с 1 января 2019 года".
При этом, депутат в пояснительной записке отмечает, что такое право должно предоставляться женщинам вне зависимости от того воспользовались они им ранее или нет.
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В финансово-экономическом обосновании депутат указал, что эта норма не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453 тысячи рублей.
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Сергей ИвановЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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