Адвокат программиста Лисова надеется, что он вернется на родину весной

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноя - РИА Новости. Адвокат программиста Адвокат программиста Станислава Лисова Аркадий Бух надеется, что тот вернется в Россию уже весной.

Ранее суд приговорил его к четырем годам тюрьмы, но учел уже отбытый срок и примерное поведение.

"Ему может оставаться еще три-четыре месяца. Надеюсь, весной он уже увидит свою семью", - сказал Бух.

Судья Валери Капрони в ходе заседания заявила, что, скорее всего, россиянин будет депортирован.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне и в феврале 2019 года признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.

После задержания в Барселоне, в январе 2018 года Лисов был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова обвинили в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.