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РИА Новости

Адвокат программиста Лисова надеется, что он вернется на родину весной

19:56 21.11.2019
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© AP PhotoСтанислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
© AP Photo
НЬЮ-ЙОРК, 21 ноя - РИА Новости. Адвокат программиста Станислава Лисова Аркадий Бух надеется, что тот вернется в Россию уже весной.
Ранее суд приговорил его к четырем годам тюрьмы, но учел уже отбытый срок и примерное поведение.
"Ему может оставаться еще три-четыре месяца. Надеюсь, весной он уже увидит свою семью", - сказал Бух.
Судья Валери Капрони в ходе заседания заявила, что, скорее всего, россиянин будет депортирован.
Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне и в феврале 2019 года признал вину в суде Нью-Йорка в инкриминируемой ему краже денег со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.
После задержания в Барселоне, в январе 2018 года Лисов был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинении в киберпреступлениях. Лисова обвинили в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он мог похитить 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на 4,4 миллиона долларов.
Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
Вчера, 04:13
Дело российского программиста Станислава Лисова
Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв".
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Станислав ЛисовРоссияСШАВ мире
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