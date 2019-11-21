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РИА Новости

Путина попросили решить вопрос с пенсиями почтальонов

19:49 21.11.2019 (обновлено: 20:10 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 21 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 21 ноября 2019
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин, награжденный орденом Александра Невского, попросил президента РФ Владимира Путина решить вопрос с пенсиями сельских почтальонов, на церемонию награждения он принес соответствующее письмо.

"Шестьдесят тысяч сельских почтальонов меня попросили, чтобы я на вашем уровне решил (вопрос) их пенсии. 25% надбавки к фиксированной страховой пенсии, то, что вы сделали для 500 профессий, но сельских почтальонов, к сожалению, там нет. Все наши письма, обращения, к сожалению, остались у Минтруда, как говорится, на бумаге", - сообщил Назейкин.

Он обратил внимание президента на сложившуюся социальную несправедливость.
"Директор совхоза, богатый человек, имеет право на эту добавку 25-процентную, а сельский почтальон Екатерина Атараева в Северной Осетии, которая 50 лет работает сельским почтальоном, 16 километров в день проходит где пешком, где на машинах, тяжелый труд, - нет. Вы, Владимир Владимирович, хорошо знаете эти зарплаты, пенсии невысокие. Поэтому решите эту проблему. Я с собой письмо захватил и вам передам. Решите по сельским почтальонам, мы вам будем очень обязаны", - обратился к президенту Назейкин, также поблагодарив Путина за высокую награду.
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