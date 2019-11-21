Путина попросили решить вопрос с пенсиями почтальонов

"Шестьдесят тысяч сельских почтальонов меня попросили, чтобы я на вашем уровне решил (вопрос) их пенсии. 25% надбавки к фиксированной страховой пенсии, то, что вы сделали для 500 профессий, но сельских почтальонов, к сожалению, там нет. Все наши письма, обращения, к сожалению, остались у Минтруда , как говорится, на бумаге", - сообщил Назейкин.

"Директор совхоза, богатый человек, имеет право на эту добавку 25-процентную, а сельский почтальон Екатерина Атараева в Северной Осетии, которая 50 лет работает сельским почтальоном, 16 километров в день проходит где пешком, где на машинах, тяжелый труд, - нет. Вы, Владимир Владимирович, хорошо знаете эти зарплаты, пенсии невысокие. Поэтому решите эту проблему. Я с собой письмо захватил и вам передам. Решите по сельским почтальонам, мы вам будем очень обязаны", - обратился к президенту Назейкин, также поблагодарив Путина за высокую награду.