Уникальные монеты эпохи Средневековья нашли в Краснодарском крае

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Золотые монеты времен Средневековья можно будет увидеть в одном из музеев Краснодарского края. Как сообщила региональная пресс-служба, недавно археологам удалось обнаружить в Темрюкском районе 28 монет, отчеканенных в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия.
Как сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации края, эти монеты – настоящая сенсация мирового уровня.
"Находка клада византийских монет X века практически в идеальном состоянии – редчайшее явление. На территории нашей страны известны всего два подобных клада, которые не сохранились до наших дней. Этот комплекс монет позволит пролить свет на социально-экономическую и политическую ситуацию в южном регионе России в эпоху Средневековья", – отметили в ведомстве.
Найденные монеты после завершения комплекса лабораторных и реставрационных работ будут переданы в государственный музейный фонд, и их смогут увидеть жители и гости Краснодарского края.