Уникальные монеты эпохи Средневековья нашли в Краснодарском крае

"Находка клада византийских монет X века практически в идеальном состоянии – редчайшее явление. На территории нашей страны известны всего два подобных клада, которые не сохранились до наших дней. Этот комплекс монет позволит пролить свет на социально-экономическую и политическую ситуацию в южном регионе России в эпоху Средневековья", – отметили в ведомстве.