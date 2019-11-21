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РИА Новости

Главы Польши и Литвы выступили за продолжение антироссийских санкций ЕС

19:43 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВИЛЬНЮС, 21 ноя – РИА Новости. Главы Польши и Литвы пришли к согласию в том, что ЕС должен продолжать антироссийские санкции, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
"Мы не имеем сомнения с господином президентом, что санкции должны остаться", - сказал Дуда. Он связал это с ситуацией на Украине.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Гитанас НауседаАнджей ДудаЕвросоюзПольшаРоссияЛитваВ мире
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