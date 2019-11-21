Путин пошутил о "президентских амбициях" Чилингарова

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Артур Чилингаров рассмешил президента Владимира Путина, случайно встав на его место.
Так, на церемонии вручения государственных наград в Кремле он перепутал пюпитр главы государства со своим.
— Рано еще! — раздался голос из зала.
— Там еще рано, — согласился Чилингаров.
— Надо присматриваться начинать! — пошутил в ответ Путин.
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В четверг президент вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, наград удостоились 47 человек.
В частности, пилоты аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание Героев России, а композитор Александра Пахмутова — орден Андрея Первозванного.
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