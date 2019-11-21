Путин пошутил о "президентских амбициях" Чилингарова

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Так, на церемонии вручения государственных наград в Кремле он перепутал пюпитр главы государства со своим.

— Рано еще! — раздался голос из зала.

— Там еще рано, — согласился Чилингаров.

— Надо присматриваться начинать! — пошутил в ответ Путин.

В четверг президент вручал в Кремле ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, наград удостоились 47 человек.