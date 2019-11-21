Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T23:52+0300
https://ria.ru/20191121/1561431411.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153152/90/1531529038_21:0:1346:745_1036x0_80_0_0_6e8706e8e41be120fbec98dd98887be9.jpg
РИА Новости

Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

19:30 21.11.2019 (обновлено: 23:52 21.11.2019)
17042
© AP PhotoСтанислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
© AP Photo
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
2 августа 2017, 13:04Сказано в эфире
Юрист о практике экстрадиций: не дай бог, вы кому-то не глянулись в СШААдвокаты российского программиста Станислава Лисова обжалуют решение испанского суда о его экстрадиции в США. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik назвал "странной ситуацией" применение американских правовых норм к гражданину РФ на территории Испании.
Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы.
Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года его экстрадировали в США, а в феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.
Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к ПК и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на черном рынке информацию о доступе и личную информацию своих жертв".
Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
Вчера, 04:13
Дело российского программиста Станислава Лисова
1062912613980
Обсудить 68
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вор должен сидеть в тюрьме. Мало дали.
21 ноября, 19:40
Иван Чугайнов
31101739
Если он вор, то должен сидеть в тюрьме. А где именно не так уж и важно.
21 ноября, 19:43
Будущее Страны
24000536
Рекомендуем
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Путин рассказал о погибших в Северодвинске, создававших уникальное оружие
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Бывший президент Боливии Эво Моралес на пресс-конференции в Мехико
Эво Моралес: в Боливии сейчас происходит геноцид
Трансляция заседания Госдумы РФ
Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния