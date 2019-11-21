Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок.
2 августа 2017, 13:04Сказано в эфиреЮрист о практике экстрадиций: не дай бог, вы кому-то не глянулись в СШААдвокаты российского программиста Станислава Лисова обжалуют решение испанского суда о его экстрадиции в США. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik назвал "странной ситуацией" применение американских правовых норм к гражданину РФ на территории Испании.
Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы.
Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года его экстрадировали в США, а в феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.
Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к ПК и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что "подозреваемый продавал на черном рынке информацию о доступе и личную информацию своих жертв".
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