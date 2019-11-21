Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд в США приговорил программиста Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.

Россиянин выйдет на свободу через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок.

Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы.

Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года его экстрадировали в США, а в феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest.