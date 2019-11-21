В РПЦ поддержали предложение о созыве совещания предстоятелей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате поддерживают предложение Иерусалимского патриарха В Московском патриархате поддерживают предложение Иерусалимского патриарха Феофила созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире, "альтернативы началу прямого диалога нет", заявил в четверг РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов

"Высоко оцениваем инициативу патриарха Иерусалимского Феофила, с которой он выступил в Москве при вручении ему премии Международного общественного фонда единства православных народов. Русская православная церковь поддерживает все усилия, направленные к развитию диалога поместных православных Церквей, к братскому совместному обсуждению сложных вопросов церковной жизни, вызывающих разногласия и даже разделения", - сказал Балашов.

Важно, добавил он, что с такой инициативой общеправославного характера выступил предстоятель древнейшей Православной церкви, которая является "изначальной колыбелью христианства и матерью всех впоследствии возникших поместных Церквей, включая древние патриархаты".

"Приятно, что это предложение было озвучено в Москве, в храме Христа Спасителя, после совместного совершения литургии двумя Патриархами. Восстановление и защита единства православного мира, канонического строя Церкви - важнейшая задача. На пути мы встретим немало трудностей, но альтернативы началу прямого диалога нет", - добавил собеседник агентства.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также охарактеризовал предложение патриарха Феофила как "очень важное", напомнив со своей стороны, что Русская православная церковь последовательно выступает за диалог в разрешении подобного рода ситуаций и что в РПЦ уже неоднократно ранее призывали "к общеправославному решению в связи с неканоническими действиями Константинополя на Украине".

"Поэтому, мне кажется, важно, что это предложение сегодня прозвучало - оно прозвучало в Москве, оно прозвучало из уст предстоятеля древнейшей Церкви. И, конечно, я надеюсь, что будет и соответствующая реакция предстоятелей поместных Церквей", - сказал Легойда РИА Новости.

Иерусалимская церковь занимает четвертое место в диптихе ("списке чести") поместных православных Церквей, являясь при этом самой древней из всех. Патриарх Феофил ранее высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.