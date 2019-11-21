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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В РПЦ поддержали предложение о созыве совещания предстоятелей

19:23 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате поддерживают предложение Иерусалимского патриарха Феофила созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире, "альтернативы началу прямого диалога нет", заявил в четверг РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Высоко оцениваем инициативу патриарха Иерусалимского Феофила, с которой он выступил в Москве при вручении ему премии Международного общественного фонда единства православных народов. Русская православная церковь поддерживает все усилия, направленные к развитию диалога поместных православных Церквей, к братскому совместному обсуждению сложных вопросов церковной жизни, вызывающих разногласия и даже разделения", - сказал Балашов.
Важно, добавил он, что с такой инициативой общеправославного характера выступил предстоятель древнейшей Православной церкви, которая является "изначальной колыбелью христианства и матерью всех впоследствии возникших поместных Церквей, включая древние патриархаты".
"Приятно, что это предложение было озвучено в Москве, в храме Христа Спасителя, после совместного совершения литургии двумя Патриархами. Восстановление и защита единства православного мира, канонического строя Церкви - важнейшая задача. На пути мы встретим немало трудностей, но альтернативы началу прямого диалога нет", - добавил собеседник агентства.
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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также охарактеризовал предложение патриарха Феофила как "очень важное", напомнив со своей стороны, что Русская православная церковь последовательно выступает за диалог в разрешении подобного рода ситуаций и что в РПЦ уже неоднократно ранее призывали "к общеправославному решению в связи с неканоническими действиями Константинополя на Украине".
"Поэтому, мне кажется, важно, что это предложение сегодня прозвучало - оно прозвучало в Москве, оно прозвучало из уст предстоятеля древнейшей Церкви. И, конечно, я надеюсь, что будет и соответствующая реакция предстоятелей поместных Церквей", - сказал Легойда РИА Новости.
Иерусалимская церковь занимает четвертое место в диптихе ("списке чести") поместных православных Церквей, являясь при этом самой древней из всех. Патриарх Феофил ранее высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеНиколай БалашовВладимир ЛегойдаФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковь
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