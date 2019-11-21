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РИА Новости

США могут отложить повышение пошлин на китайские товары, сообщили СМИ

19:23 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
По сведениям источника, пошлины могут быть отложены, даже если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, поскольку обе стороны заинтересованы в отсутствии пошлин.
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"Я не думаю, что будет сделано нечто значимое до 15 декабря, но думаю, будет сделано что-то, что воспрепятствует введению пошлин, так как это в интересах обеих сторон", - заявил источник, близкий к администрации президента США.
Ранее руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщил, что США и Китай могут договориться о содержательной части первого этапа торговой сделки до 15 декабря, когда должны вступить в силу отложенные ранее пошлины.
Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
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