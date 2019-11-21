США могут отложить повышение пошлин на китайские товары, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

По сведениям источника, пошлины могут быть отложены, даже если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, поскольку обе стороны заинтересованы в отсутствии пошлин.

"Я не думаю, что будет сделано нечто значимое до 15 декабря, но думаю, будет сделано что-то, что воспрепятствует введению пошлин, так как это в интересах обеих сторон", - заявил источник, близкий к администрации президента США.

Ранее руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщил, что США и Китай могут договориться о содержательной части первого этапа торговой сделки до 15 декабря, когда должны вступить в силу отложенные ранее пошлины.