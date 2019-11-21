Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T19:18+0300
https://ria.ru/20191121/1561431073.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/144949/79/1449497901_0:97:908:608_1036x0_80_0_0_a5c401a775c3d2476888d5ca32626e71.jpg
РИА Новости

Посол в Мадриде прокомментировал публикации в испанских СМИ о России

19:18 21.11.2019
1411
© РИА Новости / Сергей СарымовПосол РФ в Испании Юрий Корчагин
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин
© РИА Новости / Сергей Сарымов
МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Посол России в Испании Юрий Корчагин опроверг публикацию в газете Pais о том, что испанские власти якобы отказались от российского предложения о проведении совместных консультаций по кибербезопасности, и высказал мнение, что последние публикации в этом издании по поводу России как раз могут стать поводом для их созыва.
В четверг газета Pais сообщила о том, что испанские власти якобы отказались от российского предложения по созданию совместной группы по кибербезопасности, о чем осенью прошлого года договорились на встрече в Мадриде главы МИД Сергей Лавров и Жозеп Боррель. С инициативой создания такой группы выступила российская сторона после того, как осенью 2017 года в испанских СМИ появились многочисленные обвинения в адрес неких "российских хакеров" и СМИ о вмешательстве в каталонский кризис. Кроме того, в другой публикации Pais со ссылкой на источники сообщила, что судья Национального суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии во время "процесса" (так в Испании называют действия каталонских сторонников движения за независимость) группы, связанной с российскими разведслужбами". Как утверждалось в публикации, расследование якобы "сконцентрировано на элитной военной группе", которое "службы разведки ряда стран связывают с предполагаемыми действиями по дестабилизации в Европе".
"Моя реакция – это возмущение. Меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать позитивно развивающиеся дружественные отношения между Россией и Испанией. Но меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей. Могут быть разные объяснения. Может, газета теряет рейтинг, читателей и таким образом пытается заработать себе сомнительные внимание и авторитет? Может, это как раз удачная операция деструктивных сил, которые пытаются наши отношениях разрушить, и они используют газету и манипулируют ей? Это печально в обоих случаях", – сказал посол российским журналистам.
"Есть хорошая русская поговорка: "Слышали звон, да не знают, где он". Пишут о каком-то "отравленном предложении" России создать группу по кибербезопасности, провести консультации. Но в 2017 году об этом говорили исключительно потому, что та же газета Pais генерировала фиктивные новости о якобы российском вмешательстве в каталонский процесс. Поэтому и было сделано предложение созвать экспертов по кибербезопасности", - напомнил глава диппредставительства. По его мнению, "генераторы фейковых новостей настолько напуганы" возможным результатом расследования экспертов, что "пытаются превентивно обвинить и испанскую, и российскую стороны в том, что они собираются такую группу создать".
Московский Кремль
14 октября, 14:00
Стало известно, за что Россию не любят в мире
Корчагин напомнил, что предложение российская сторона делала, исходя в первую очередь из интересов испанцев, поскольку именно в "их стране появились инсинуации о якобы российском вмешательстве". Группа должна была действовать не постоянно, а собираться в случае очередного появления информации о "российском следе". "Нынешняя публикация в Pais, может, должна стать стимулом, чтобы собраться и выяснить, кто стоит за этим, откуда у журналистов такая информация, почему опять надо обвинять Россию", - предложил посол.
Он прогнозирует появление в ближайшее время новых публикаций аналогичного содержания, а "после этого появятся неравнодушные граждане или еще кто-то, кто будет спрашивать у правительства, почему оно молчит". "Мне представляется, что испанцы, которые не страдают политической близорукостью, должны задуматься, что начинающаяся раскрутка этих "новостей" может иметь не только внешнюю, но и внутреннюю проекцию", - заявил Корчагин.
Комментируя публикацию о том, что судья Национального суда Испании начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии группы, связанной с российскими разведслужбами", посол напомнил, что "в медийном пространстве Западной Европы и США циркулируют разного рода фантазии по поводу каких-то групп, каких-то людей, которые приехали на два часа и уехали почему-то". "Приехал турист, а потом уехал – вот удивительно", - сказал Корчагин.
Применительно к так называемому "вмешательству" посол напомнил об официальной позиции России, сформулированной в заявлении МИД еще в 2017 году. "Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", - говорится в документе.
Ранее в четверг и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель опроверг информацию País об отказе испанской стороны сотрудничать с Россией в борьбе с дезинформацией. Он назвал это "чистой выдумкой". Комментируя статью о расследовании участия российских спецслужб в "каталонском процессе", Боррель предположил, что или "журналист обладает привилегированной информацией, или это "плод его воображения".
Российский флаг
18 ноября, 04:45
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
2114000
Обсудить 0
Юрий КорчагинРоссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Города мира. Лондон
Британия отказала в визе нескольким российским журналистам, заявил источник
Татьяна Клименко
Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали новый запрет на вещание российских СМИ в Латвии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали скандал с "российским шпионом" в Сербии
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал невыдачу Британией виз российским журналистам
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Здание Федеральной антимонопольной службы России
В ФАС объяснили необходимость предустановки российского ПО на смартфоны
Задержанный по запросу ФБР в Испании российский гражданин Станислав Лисов
Защита Лисова назвала приговор, который вынесли россиянину в США, победой
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния