Посол в Мадриде прокомментировал публикации в испанских СМИ о России

МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Посол России в Посол России в Испани Юрий Корчагин опроверг публикацию в газете Pais о том, что испанские власти якобы отказались от российского предложения о проведении совместных консультаций по кибербезопасности, и высказал мнение, что последние публикации в этом издании по поводу России как раз могут стать поводом для их созыва.

В четверг газета Pais сообщила о том, что испанские власти якобы отказались от российского предложения по созданию совместной группы по кибербезопасности, о чем осенью прошлого года договорились на встрече в Мадриде главы МИД Сергей Лавров и Жозеп Боррель. С инициативой создания такой группы выступила российская сторона после того, как осенью 2017 года в испанских СМИ появились многочисленные обвинения в адрес неких "российских хакеров" и СМИ о вмешательстве в каталонский кризис. Кроме того, в другой публикации Pais со ссылкой на источники сообщила, что судья Национального суда Испании Мануэль Гарсия-Кастельон начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии во время "процесса" (так в Испании называют действия каталонских сторонников движения за независимость) группы, связанной с российскими разведслужбами". Как утверждалось в публикации, расследование якобы "сконцентрировано на элитной военной группе", которое "службы разведки ряда стран связывают с предполагаемыми действиями по дестабилизации в Европе".

"Моя реакция – это возмущение. Меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать позитивно развивающиеся дружественные отношения между Россией и Испанией. Но меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода инсинуаций и фейковых новостей. Могут быть разные объяснения. Может, газета теряет рейтинг, читателей и таким образом пытается заработать себе сомнительные внимание и авторитет? Может, это как раз удачная операция деструктивных сил, которые пытаются наши отношениях разрушить, и они используют газету и манипулируют ей? Это печально в обоих случаях", – сказал посол российским журналистам.

"Есть хорошая русская поговорка: "Слышали звон, да не знают, где он". Пишут о каком-то "отравленном предложении" России создать группу по кибербезопасности, провести консультации. Но в 2017 году об этом говорили исключительно потому, что та же газета Pais генерировала фиктивные новости о якобы российском вмешательстве в каталонский процесс. Поэтому и было сделано предложение созвать экспертов по кибербезопасности", - напомнил глава диппредставительства. По его мнению, "генераторы фейковых новостей настолько напуганы" возможным результатом расследования экспертов, что "пытаются превентивно обвинить и испанскую, и российскую стороны в том, что они собираются такую группу создать".

Корчагин напомнил, что предложение российская сторона делала, исходя в первую очередь из интересов испанцев, поскольку именно в "их стране появились инсинуации о якобы российском вмешательстве". Группа должна была действовать не постоянно, а собираться в случае очередного появления информации о "российском следе". "Нынешняя публикация в Pais, может, должна стать стимулом, чтобы собраться и выяснить, кто стоит за этим, откуда у журналистов такая информация, почему опять надо обвинять Россию", - предложил посол.

Он прогнозирует появление в ближайшее время новых публикаций аналогичного содержания, а "после этого появятся неравнодушные граждане или еще кто-то, кто будет спрашивать у правительства, почему оно молчит". "Мне представляется, что испанцы, которые не страдают политической близорукостью, должны задуматься, что начинающаяся раскрутка этих "новостей" может иметь не только внешнюю, но и внутреннюю проекцию", - заявил Корчагин.

Комментируя публикацию о том, что судья Национального суда Испании начал расследование о "возможной деятельности в Каталонии группы, связанной с российскими разведслужбами", посол напомнил, что "в медийном пространстве Западной Европы и США циркулируют разного рода фантазии по поводу каких-то групп, каких-то людей, которые приехали на два часа и уехали почему-то". "Приехал турист, а потом уехал – вот удивительно", - сказал Корчагин.

Применительно к так называемому "вмешательству" посол напомнил об официальной позиции России, сформулированной в заявлении МИД еще в 2017 году. "Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", - говорится в документе.