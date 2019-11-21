Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Путин вручил Рошалю Орден Александра Невского. Выйдя за наградой он отметил, что хочет разделить этот Орден с тысячами врачей РФ. "Просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим вам добром", - обратился Рошаль к Путину.