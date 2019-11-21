Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Путин вручил Рошалю Орден Александра Невского. Выйдя за наградой он отметил, что хочет разделить этот Орден с тысячами врачей РФ. "Просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим вам добром", - обратился Рошаль к Путину.
Он также рассказал, что переговорил с Путиным, и сказал, что "Невскому было тяжело, а ему тяжелее и опаснее".