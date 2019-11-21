Волонтеры после наводнения в Венеции спасли ценную рукопись Вивальди

На одной из улиц в Венеции во время наводнения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Архив из венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную партитуру Вивальди, удалось спасти после наводнения благодаря усилиям местных жителей, . Архив из венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную партитуру Вивальди, удалось спасти после наводнения благодаря усилиям местных жителей, сообщает Le Figaro.

Помимо мозаичного пола и колонн собора Святого Марка, от наводнения пострадали около пяти тысяч из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории.

По словам его директора Кьяры Панчино, под водой оказались "первые издания произведений Бетховена, издания сонат Вивальди, рукописные партитуры Доменико Чимароза, копии нот времен Россини и Монтеверди". Партитура Вивальди (единственный в мире рукописный вариант Sovvente Il Sole) осталась нетронутой.