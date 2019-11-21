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РИА Новости

Волонтеры после наводнения в Венеции спасли ценную рукопись Вивальди

20:51 21.11.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНа одной из улиц в Венеции во время наводнения
На одной из улиц в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Архив из венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную партитуру Вивальди, удалось спасти после наводнения благодаря усилиям местных жителей, сообщает Le Figaro.
Помимо мозаичного пола и колонн собора Святого Марка, от наводнения пострадали около пяти тысяч из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории.
По словам его директора Кьяры Панчино, под водой оказались "первые издания произведений Бетховена, издания сонат Вивальди, рукописные партитуры Доменико Чимароза, копии нот времен Россини и Монтеверди". Партитура Вивальди (единственный в мире рукописный вариант Sovvente Il Sole) осталась нетронутой.
Местные жители откликнулись на призыв сотрудников консерватории и пришли помочь с просушкой влажных документов. Волонтеры разложили по отдельности листы, над которыми предстоит поработать реставраторам. Директор пояснила, что, скорее всего, все бумаги удастся спасти.
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