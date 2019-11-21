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РИА Новости

Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении

19:03 21.11.2019 (обновлено: 19:18 21.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТатьяна Клименко
Татьяна Клименко
© РИА Новости / Александр Вильф
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Татьяна Клименко. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Директор центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения об увольнении, сообщив, что в четверг у нее последний рабочий день.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
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Вчера, 16:56
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Днем в четверг стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. Позднее в СМИ появилась информация, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении Клименко, так как именно она одобрила новые правила медосмотра. Комментарием Минздрава РИА Новости пока не располагает.
"Да, сегодня последний рабочий день", - заявила Клименко РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли министр подписала приказ о ее увольнении.
Уточнить причины увольнения Клименко отказалась.
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Татьяна КлименкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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