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РИА Новости

В ФАС объяснили необходимость предустановки российского ПО на смартфоны

19:03 21.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позитивно оценивает принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры, поскольку это расширит возможности выбора для пользователей, поддержит российские компании и, кроме того, соответствует зарубежным тенденциям в этой сфере, заявил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Ранее в четверг Госдума приняла закон, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники (например, смартфонов и компьютеров) без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Перечни устройств, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ.
"Тот законопроект, который принят, мы считаем правильным. Мы считаем, что возможности выбора расширятся. Это хорошо", - сказал Голомолзин журналистам.
"Предустановленная программа имеет качественно отличающие условия и возможности от тех, которые устанавливает уже впоследствии абонент в результате последующих дополнительных действий. Вы когда берете телефон, там уже что-то есть, начинаете его использовать. Для того, чтобы что-то установить, надо совершить с десяток действий... кому этим хочется заниматься?", - отметил замглавы ФАС.
Он отметил, что теперь в рамках закона должен был определен порядок, по которому то или иное ПО должно иметь возможность быть предустановленным.
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"Мы считаем, что это должны быть эффективные продукты, которые зарекомендовали себя на рынке, и потребители в отношении этих продуктов проголосовали своими деньгами. Подобного рода продукты должны иметь возможность быть предустановленными", - сказал Голомолзин. По его словам, это могут быть, например, поисковики, антивирусы, социальные сети.
Замглавы ФАС полагает, что вряд ли принятие закона может повлечь уход с российского рынка каких-либо производителей. По его словам, подобное законодательство уже существует в некоторых странах и не вызвало таких последствий.
"Скажем, в Южной Корее, в Китае существуют аналогичные законы с 2017-2018 годов, они применяются и ни для каких компаний это не послужило сдерживающим фактором, все компании стремятся сохранять свое присутствие на рынке", - сказал Голомолзин.
Кроме этого, по его словам, сейчас эти вопросы обсуждаются и в других юрисдикциях. "То есть законодательство движется в этом направлении, это совершенно понятно и очевидно. То есть наряду с глобализацией рынка страны стремятся и к сохранности самоидентичности, культурных особенностей развития, национальных компаний, которые получают возможность тем самым работать на внутреннем рынке, и давать им предпосылки для того, чтобы они развивались дальше", - сказал замглавы ФАС.
"Если он (подобный закон - ред.) не повлек (уход производителей - ред.) из стран, где подобного рода законы существуют, если эти законопроекты обсуждаются во всех странах мира, в том числе, мы обсуждаем на площадке ЕАЭС, СНГ, БРИКС, это означает, что подавляющее число стран, предполагается, будет работать в схожих условиях. Поэтому а куда уйти, если в других юрисдикциях будет то же самое?", - заключил Голомолзин.
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ФАСЕвразийский экономический союзБРИКСАнатолий ГоломолзинГосдума РФРоссияЭкономика
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