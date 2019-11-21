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РИА Новости

В Палестине надеются на визит Путина в ближайшее время

18:52 21.11.2019 (обновлено: 19:03 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Палестине надеются на визит президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, возможно, в январе 2020 года, заявил РИА Новости министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли.
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли визит Путина или министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Палестину, аль-Осейли заявил, что "думает, что не только министр иностранных дел, но и президент посетит Палестину в скором будущем".
"Я не знаю точно (когда Путин совершит визит в Палестину), но я знаю, что, возможно, в январе", - заявил министр.
Комментарием Кремля о возможности визита Путина в Палестину РИА Новости пока не располагает.
Путин ранее подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв Холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:10
Лавров осудил заявления Помпео по палестино-израильскому урегулированию
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Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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