В Палестине надеются на визит Путина в ближайшее время

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Палестине надеются на визит президента РФ В Палестине надеются на визит президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, возможно, в январе 2020 года, заявил РИА Новости министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли визит Путина или министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Палестину, аль-Осейли заявил, что "думает, что не только министр иностранных дел, но и президент посетит Палестину в скором будущем".

"Я не знаю точно (когда Путин совершит визит в Палестину), но я знаю, что, возможно, в январе", - заявил министр.

Комментарием Кремля о возможности визита Путина в Палестину РИА Новости пока не располагает.