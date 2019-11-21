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РИА Новости

Медведев прокомментировал визит вице-президента Азербайджана в Россию

18:47 21.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи. 21 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время встречи. 21 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию прямым подтверждением партнерства и дружбы между двумя странами, обратил внимание на насыщенность программы, предполагающей и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые намечены на пятницу.
Глава кабмина в начале встречи с Алиевой в четверг поприветствовал гостей из Азербайджанской республики, отметил обширную программу пребывания делегации в России.
"Она полноценная, насыщенная - это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом Российской Федерации, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ - тоже хорошее очень событие. Все это в полной мере отражает уровень добрососедства, партнерства, дружбы между нашими странами. И ваш визит является прямым проявлением этого", - заявил Медведев.
Он предложил в ходе нынешних переговоров обсудить насущные проблемы двустороннего взаимодействия и в экономике, и в других сферах.
В рамках встречи глава кабмина упомянул и о своих визитах в республику. "Конечно, вспоминаю свое посещение Азербайджана - в последний раз это было в апреле 2016 года; хотя у нас потом была возможность некоторое количество раз пообщаться", - отметил он.
Российский премьер также попросил передать привет президенту республики Ильхаму Алиеву.
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