Медведев прокомментировал визит вице-президента Азербайджана в Россию

"Она полноценная, насыщенная - это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом Российской Федерации, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ - тоже хорошее очень событие. Все это в полной мере отражает уровень добрососедства, партнерства, дружбы между нашими странами. И ваш визит является прямым проявлением этого", - заявил Медведев.