Двух привезенных из Ирака детей передали родственникам в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 21 ноя – РИА Новости. Двух детей из Двух детей из Ингушетии , которых в начале недели эвакуировали из Ирака , привезли в республику и передали родственникам, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах "Исламского государства"*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России.

"Детей – девочку и мальчика привезли в Магас, где их передали родственникам, они будут проживать с ними в одном из районов республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. "Решается вопрос об их устройстве в детский сад", - добавил собеседник агентства.

Всего из Ирака вывезены обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.