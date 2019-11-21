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РИА Новости

Двух привезенных из Ирака детей передали родственникам в Ингушетии

18:44 21.11.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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НАЛЬЧИК, 21 ноя – РИА Новости. Двух детей из Ингушетии, которых в начале недели эвакуировали из Ирака, привезли в республику и передали родственникам, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах "Исламского государства"*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России.
"Детей – девочку и мальчика привезли в Магас, где их передали родственникам, они будут проживать с ними в одном из районов республики", - сказал собеседник агентства.
По его словам, детям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. "Решается вопрос об их устройстве в детский сад", - добавил собеседник агентства.
Всего из Ирака вывезены обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецрейс Ил-76 МЧС России, прибывший из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. 10 февраля 2019
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Анна КузнецоваМЧС РФИнгушетияИракОбщество
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