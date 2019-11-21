Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Косатки не являются исчезающим видом, поэтому нет необходимости включать их в Косатки не являются исчезающим видом, поэтому нет необходимости включать их в Красную книгу , рассказал журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Предложения внести косаток в Красную книгу появились после ситуации с "китовой тюрьмой", когда была пресечена попытка продажи косаток и белух, выловленных в российских водах, за рубеж.

"Мы неоднократно говорили, что с такой позицией не согласны (включение косаток в красную книгу - ред.)", - сказал он.

По словам Колончина, косатки не являются вымирающим видом и даже наоборот, учитывая, что они являются хищником, который несёт угрозу рыбному промыслу, их чрезмерное количество требует регулирования.

Эксперт сослался на ситуацию с волками: когда их слишком много, необходимо отстреливать животных.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.