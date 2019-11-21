Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T18:41+0300
https://ria.ru/20191121/1561429758.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104399/64/1043996462_0:370:3198:2169_1036x0_80_0_0_3b52438d42cb2c27c8694ed900efd8bd.jpg
РИА Новости

Ученые выступили против включения косаток в Красную книгу

18:41 21.11.2019
1051
© AFP 2019 / Marcel MochetКосатки
Косатки
© AFP 2019 / Marcel Mochet
Косатки. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Косатки не являются исчезающим видом, поэтому нет необходимости включать их в Красную книгу, рассказал журналистам директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.
Предложения внести косаток в Красную книгу появились после ситуации с "китовой тюрьмой", когда была пресечена попытка продажи косаток и белух, выловленных в российских водах, за рубеж.
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник
11 ноября, 18:59
Эксперт назвал освобождение животных из "китовой тюрьмы" примером для мира
"Мы неоднократно говорили, что с такой позицией не согласны (включение косаток в красную книгу - ред.)", - сказал он.
По словам Колончина, косатки не являются вымирающим видом и даже наоборот, учитывая, что они являются хищником, который несёт угрозу рыбному промыслу, их чрезмерное количество требует регулирования.
Эксперт сослался на ситуацию с волками: когда их слишком много, необходимо отстреливать животных.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.
Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года.
Западная равнинная горилла в Московском зоопарке
17 января, 12:28РИА Наука
Экологи назвали точное число вымирающих видов животных
600296
Обсудить 1
Владимир ПутинКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов
Иванов рассказал о влиянии отходов целлюлозно-бумажного комбината на Байкал
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
Ученые оценили шансы на выживание выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Так в представлении одного из авторов исследования выглядел наджаш — вымерший вид змей с задними конечностями
Ученые узнали, когда змеи потеряли ноги
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов рассказал об отсутствии технологии утилизации отходов ЦБК на Байкале
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Александр Вучич
Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" в Сербии
Покой нам только снится
Покой нам только снится
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Ракета Маска взорвалась, потому что ее собрали "на коленке", заявил эксперт
Зенитный ракетный комплекс С-400
США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния