Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III , отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".

Премия ФЕПН имени патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов.

Выступая на торжественной церемонии вручения премии в храме Христа Спасителя, предстоятель Русской православной церкви отметил, что Иерусалимская церковь, которая является "общей матерью всех Церквей", приобретает особое значение "в непростой период, когда стихии мира сего пытаются разрушить единство святого православия".

"Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III с момента своего избрания (в 2005 году - ред.) на древнейшую в Церкви Христовой кафедру... прилагает немалые усилия по сохранению и благоукрашению великих христианских святынь. Особенно стремится к тому, чтобы святые места Палестины всегда оставались доступными для верующих всех святых Божиих Церквей и служили единению друг со другом", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил такие качества Иерусалимского предстоятеля, как "непоколебимая твердость и следование каноническому порядку, пастырская мудрость и рассудительность", которые снискали ему уважение и авторитет во всем православном мире.

"С честью неся крест служения предстоятеля во Святой земле, блаженнейший патриарх Феофил неустанно борется за сохранение христианского присутствия в том месте, где родился и нес свое служение, где был распят и воскрес Господь наш Иисус Христос. Он несет свое служение, отстаивая права и достоинства христианских Церквей в этом регионе", - сказал патриарх Кирилл.

В свою очередь президент ФЕПН Валерий Алексеев сообщил, что в этом году было решено присудить премию одному человеку - патриарху Феофилу (обычно награду вручают нескольким лауреатам). "На данный момент нет никого другого мире, кто мог бы сравниться с вами в подвиге несения креста", - пояснил Алексеев.

Патриарх Феофил является сторонником канонической Украинской православной церкви, ранее он выступал в поддержку главы УПЦ митрополита Онуфрия.