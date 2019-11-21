Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T21:01+0300
https://ria.ru/20191121/1561429388.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156143/31/1561433139_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_263bac747562c3519797a1605f8e5ffd.jpg
РИА Новости

Путин отметил профессионализм пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

18:28 21.11.2019 (обновлено: 21:01 21.11.2019)
593
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил профессионализм и отвагу экипажа самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно посадившего его в кукурузном поле в Подмосковье.
"Начну с авиаторов. Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский-Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу, но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.
Он напомнил, что летчикам удалось посадить самолет буквально в чистом поле, спасти десятки жизней. По словам Путина, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
15 ноября, 05:05
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Также в числе получивших государственные награды в четверг политики Магомедали Магомедов и Николай Рыжков. "Такие качества как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность всегда вызывают уважение. Звание Героя труда России присвоено Магомедали Магомедовичу Магомедову и Николаю Ивановичу Рыжкову. Они лично участвовали в решении сложнейших проблем нашей страны в очень сложные для нашего Отечества времена. Опыт, мудрость и авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления российской государственности", - сказал президент.
Он отметил, что в ее основе лежит сплоченность многонационального народа РФ. Большой вклад в упрочение доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей вносят представители традиционных религий России, подчеркнул президент. Путин также отметил важность позиции общественных организаций и политических партий, отстаивающих объединяющие людей ценности.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
16 августа, 18:20
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
2120111
Обсудить 0
Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и командир воздушного судна ОАО Уральские авиалинии Дамир Юсупов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Пилоты аварийно севшего в поле А321 поблагодарили Путина за награды
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
Ученые оценили шансы на выживание выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зюганов поблагодарил Путина за участие в шествии "Бессмертный полк"
Так в представлении одного из авторов исследования выглядел наджаш — вымерший вид змей с задними конечностями
Ученые узнали, когда змеи потеряли ноги
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
В Кремле началось вручение наград за достижения в различных областях
Александр Калашников
Директор ФСИН анонсировал строительство новых СИЗО и тюремных помещений
Татьяна Клименко
Директор центра наркологии Сербского подтвердила сообщения об увольнении
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский назвал события на Майдане спусковым крючком развала Украины
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2" заработает в середине 2020 года
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал недовольство Киева возвращенными кораблями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния