Путин отметил профессионализм пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин отметил профессионализм и отвагу экипажа самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно посадившего его в кукурузном поле в Подмосковье.

"Начну с авиаторов. Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский-Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу, но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину", - сказал президент на церемонии вручения государственных наград.

Он напомнил, что летчикам удалось посадить самолет буквально в чистом поле, спасти десятки жизней. По словам Путина, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.

Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

Также в числе получивших государственные награды в четверг политики Магомедали Магомедов и Николай Рыжков. "Такие качества как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность всегда вызывают уважение. Звание Героя труда России присвоено Магомедали Магомедовичу Магомедову и Николаю Ивановичу Рыжкову. Они лично участвовали в решении сложнейших проблем нашей страны в очень сложные для нашего Отечества времена. Опыт, мудрость и авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления российской государственности", - сказал президент.